به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی صبح دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی پاکدشت که با حضور امام جمعه و مدیران شهرستان برگزار شد، خانوادههای شهدا را الگوی عملی تابآوری ملی دانست و اظهار داشت: در روزهای سخت دفاع مقدس پایداری را از این عزیزان آموختهایم و امروز نیز مدیران باید همین روحیه مسئولیتپذیری را در قبال مردم پیشه کنند.
قمی گفت: اگر مسئولی تابآوری و ایستادگی ندارد، میدان را به اهلش واگذار کند.
وی با انتقاد از کمکاریهای احتمالی تصریح کرد: مردم اولویت نخست هستند و پذیرش مسئولیت یعنی پاسخگویی شجاعانه، نه فرار از مشکلات. طی روزهای آینده نیز با فعالسازی «میز خدمت» در تجمعات شبانه مردم، ارتباط مدیران با شهروندان برای رفع موانع تسهیل خواهد شد.
سرپرست فرمانداری پاکدشت در پایان با تقدیر از نیروهای مسلح و بسیج، رمز سربلندی کشور را انسجام ملی و تلاش جهادی مدیران حاضر در صحنه عنوان کرد.
