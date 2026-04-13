پاکمهر: کشور با همراهی مردم و تلاش مدیران از شرایط بحرانی عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح دوشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که‌ در سال جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور، از تلاش‌های مدیران و مردم در تأمین کالاهای اساسی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت در شرایط بحرانی، گفت: در مقاطع حساس، همراهی مردم و تلاش مسئولان نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی کشور داشته و این مسیر باید با برنامه‌ریزی دقیق ادامه یابد.

پاکمهر در ادامه به موضوع توسعه صنعتی اشاره کرد و افزود: احداث صنایع باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه منابع آبی، انجام شود و نمی‌توان بدون توجه به محدودیت‌های آب، توسعه صنعتی را دنبال کرد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مناطق صنعتی از جمله ماهشهر و بندر امام خمینی(ره)، تصریح کرد: استقرار صنایع آب‌بر در مناطق دارای دسترسی مناسب به منابع آبی یک ضرورت است و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم تصمیم‌گیری‌های دقیق و مبتنی بر شرایط امنیتی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید هماهنگی لازم میان برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی ایجاد شود.

پاکمهر در پایان تصریح کرد: با اتخاذ تصمیمات صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌توان مسیر پیشرفت و ثبات را در کشور تقویت کرد.