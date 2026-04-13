شهردار کازان روسیه: آماده هرگونه حمایت لازم از تهران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایلسور متشین شهردار کازان روسیه و رئیس افتخاری انجمن شهرها و شهرداریهای بریکس پلاس و واشینگتن کوآکوا شهردار ماریکا برزیل و رئیس انجمن شهرها و شهرداریهای بریکس پلاس در پیامی از علیرضا زاکانی شهردار تهران برای پیام ویدئویی خطاب به شرکتکنندگان در رویداد این انجمن که همزمان با رویداد صدمین سالگرد تأسیس «مؤسسه دولتهای محلی خودمختار هند» برگزار شده است، تقدیر کردند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی
شهردار محترم تهران
از جانب اتحادیه شهرها و شهرداریهای بریکس پلاس مراتب قدردانی صمیمانه خود را از پیام ویدئویی جنابعالی خطاب به شرکتکنندگان در رویدادهایی که در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ مارس در جمهوری هند برگزار شد، ابراز میداریم. توجه و مشارکت ارزشمند جنابعالی در فعالیتهای این اتحادیه برای ما بسیار حائز اهمیت و مایه امتنان است.
برگزاری مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد تأسیس «مؤسسه دولتهای محلی خودمختار هند» که همزمان با رویدادهای اصلی برگزار شد، بیانگر پیشینه تاریخی عمیق توسعه مدیریت شهری در هند بوده و اهمیت ویژهای به تلاشها و همکاریهای مشترک ما بخشید.
ما، اعضای هیئترئیسه اتحادیه، تحولات جاری در خاورمیانه را با نگرانی عمیق دنبال میکنیم. در این ایام، انجمن همبستگی خود را با جنابعالی اعلام داشته و آمادگی خود را برای ارائه هرگونه حمایت لازم، با پایبندی مستمر به اصول احترام به حاکمیت ملی و حلوفصل مسالمتآمیز منازعات، مورد تأکید قرار میدهد. ما در اندوه و خساراتی که بر مردم ایران وارد شده است خود را شریک دانسته و صمیمانه در سوگ آنان با شما همدردی میکنیم.
پایداری، شجاعت و عزتمندی که مردم ایران در مواجهه با این چالشها از خود نشان دادهاند، شایسته تحسین است. همکاری با شهرهای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اتحادیه برای ما از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است. امیدواریم تعاملات سازنده میان ما تداوم یابد و صمیمانه آرزومند برقراری صلح و ثبات هستیم.
ایلسور متشین
شهردار کازان، روسیه
رئیس افتخاری انجمن شهرها و شهرداریهای بریکس پلاس
واشینگتن کوآکوا
شهردار ماریکا، برزیل
رئیس انجمن شهرها و شهرداریهای بریکس پلاس
