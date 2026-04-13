سنجش ۲۵ هزار نفر از کودکان دبستانی و پیش دبستانی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رجبی اظهار کرد: امسال ۳۰ هزار و ۹۴ دانش آموز پیش دبستانی و کلاس اولی در طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان شرکت خواهند کرد.
رجبی افزود: والدین دانش آموزان برای نام نویسی میتوانند به سامانه sirat ۲.medu.ir مراجعه کنند.
وی گفت: سنجش کودکان بدو ورود به دبستان تا اردیبهشت ماه ادامه دارد.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان گفت: در این طرح کودکان متولد مهر ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ از نظر بینایی، شنوایی، آمادگی تحصیلی و بهداشت سنجش میشوند.
مجید رجبی افزود: در طرح سنجش علاوه بر تعیین جایگاه تحصیلی دانش آموز، مشکلات احتمالی یادگیری آنان نیز تشخیص داده میشود.
وی توصیه کرد: کسانی که نوبت گرفتهاند حتماً برای سنجش کودکان خود مراجعه کنند و کسانی که ارجاع داده شدهاند نیز حتماً مراحل سنجش را کامل کنند.
