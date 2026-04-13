۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

افزایش ۷۲ درصدی قیمت برگ سبز چای در سال جاری

رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، نرخ برگ سبز چای نسبت به سال گذشته بین ۶۶ تا ۷۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری برای درجه یک ۴۲ هزار تومان و برای درجه دو ۳۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۲ درصد و ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: قراردادهای خرید برگ سبز چای با کارخانجات چای‌سازی نهایی شده و ناظران خرید نیز در استان‌های گیلان و مازندران سازماندهی شده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به انعقاد قرارداد خرید برگ سبز با ۳۰ کارخانه تا به امروز، افزود: برداشت برگ سبز چای در مناطق شمالی از هفته اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای برداشت و بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تن چای خشک در کارخانه‌ها استحصال شود.

جهانساز تأکید کرد: افزایش نرخ خرید برگ سبز چای، گامی مهم در حمایت از چایکاران و رونق اقتصادی مناطق چای‌خیز شمال کشور به شمار می‌رود.

