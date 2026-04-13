انتصاب سرپرست جدید دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، در حکم وزیر نیرو بر لزوم پیگیری اهداف، سیاستها و برنامههای ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو تأکید شده است.
در بخشی از حکم آمده است: «جناب آقای فرشاد کوچک محسنی، با توجه به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست معاونت برق و انرژی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق منصوب میشوید.»
وزیر نیرو همچنین ابراز امیدواری کرده است که سرپرست جدید این دفتر، با همکاری معاونان، مدیران ستادی و شرکتهای مادر تخصصی و زیرمجموعه، در مسیر تحقق اهداف و سیاستهای دولت چهاردهم و برنامههای محوله، اهتمام ویژهای داشته باشد.
