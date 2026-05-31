سفر وزیر خارجه انگلیس به چین و هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایوت کوپر» وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه به چین سفر خواهد کرد و سپس در ادامه هفته به هند میرود. محور این سفرها مسائل جهانی از جمله تنگه هرمز، جنگ روسیه و اوکراین و شیوع بیماری ابولا خواهد بود.
کوپر روز ۲ ژوئن با «وانگ یی» وزیر خارجه چین و «هان ژنگ» معاون رئیسجمهور این کشور دیدار خواهد کرد و یک روز بعد برای برنامهای متمرکز بر علم و فناوری به شهر شنژن در جنوب چین سفر میکند.
«کر استارمر» نخستوزیر انگلیس و «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین در سفر استارمر به پکن در ژانویه، از «بازتنظیم روابط» دو کشور استقبال کردند و بر افزایش همکاری در تجارت، سرمایهگذاری و فناوری تأکید داشتند.
استارمر که با یکی از پایینترین میزانهای محبوبیت در کشور خود روبهرو است، نخستین نخستوزیر انگلیس بود که پس از هشت سال به چین سفر کرد. دولت حزب کارگر او بهبود روابط با چین را در اولویت قرار داده است.
سفر کوپر به چین و هند - دو اقتصاد بزرگ جهان - در شرایط افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی، افزایش قیمت نفت پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و کندی رشد اقتصادی انگلیس انجام میشود.
قرار است او در ۴ ژوئن در هند با «اس. جایشانکار» وزیر خارجه این کشور و همچنین کارآفرینان، دانشگاهیان و شرکای دولتی دیدار کند که در چارچوب طرح «چشمانداز ۲۰۳۵ هند-انگلیس» فعالیت میکنند.
دو کشور سال گذشته یک توافق تجارت آزاد امضا کردند که هدف آن افزایش تجارت دوجانبه و بهبود دسترسی بازارها بود، اما به گفته مقامهای هندی، اجرای آن به دلیل محدودیتهای جدید انگلیس بر واردات فولاد با مشکل مواجه شده است.
دولت انگلیس اعلام کرده است که این دیدارها با دو قدرت بزرگ جهان بر «مهمترین چالشهای جهانی» متمرکز خواهد بود.
