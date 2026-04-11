فرماندار تنگستان: توسعه متوازن روستاها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از اداره بنیاد مسکن شهرستان به مناسبت فرارسیدن روز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ضمن تبریک این روز ، بر اهمیت نقش این نهاد در توسعه متوازن روستاها تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های بنیاد مسکن، به‌ویژه در حوزه مقاوم‌سازی و ساماندهی بافت‌های روستایی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی مردم دارد.

وی اجرای دقیق و به‌موقع طرح‌های هادی، تسریع در روند صدور اسناد مالکیت و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان را از اولویت‌های مهم شهرستان برشمرد و افزود: فرمانداری از برنامه‌های توسعه‌ای بنیاد مسکن به‌طور کامل حمایت خواهد کرد.

در پایان این بازدید، فرماندار از تلاش‌های کارکنان بنیاد مسکن تنگستان قدردانی و بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.

در این بازدید، رئیس بنیاد مسکن تنگستان گزارشی از برنامه‌های سال جاری، روند اجرای طرح‌های هادی روستایی، صدور اسناد مالکیت، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و پروژه‌های عمرانی در دست اقدام ارائه کرد.

فرماندار تنگستان از بخش‌های مختلف این اداره بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات و پروژه‌های در دست اجرا قرار گرفت.

