۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

سلامت انتخابات اولویت است؛ ضرورت توجه به قشر جوان

بیرجند- فرماندار قاین با تاکید بر سلامت انتخابات پیش‌رو، گفت: باید شرایط حضور مردم در انتخابات تسهیل شود چراکه این حضور پاسخ محکمی به دشمنان کشورمان است. 

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور پیش از ظهر دوشنبه در هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قائنات بیان کرد: اگر امروز در جنگ تحمیلی سوم به پیروزی رسیدیم و برای حضور در مذاکرات پیش شرط می گذاریم، به پشتوانه مردم است.

وی با بیان اینکه مردمی ولایت‌مدار ایران بیش از ۴۰ شب در خیابان حضور یافتند و حمایت خود را از کشور، نظام و نیروهای مسلح نشان دادند، افزود: جمهوری اسلامی ریشه‌های عمیقی دارد که این ریشه‌ها در ایمان، تقوا، فرهنگ ایثار و شهادت مردم است.

فرماندار قاین ادامه داد: ملتی که این فرهنگ را دارد، طبیعی است که هیچ وقت تسلیم زورگویان و مستکبران نخواهد شد و وظیفه داریم سپاسگزار و قدردان مردم باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری گفت: با وجود جنگ تحمیلی، انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

وی حضور مردم در انتخابات را اولویت اول دانست و گفت: بدون شک مردم در انتخابات هم حضور خواهند داشت و باید تلاش کنیم شرایط حضور مردم تسهیل شود که این حضور پاسخ محکمی به دشمنان کشورمان است.

وی با بیان اینکه باید مسائل و مشکلات مردم را حل کرد افزود: تک به تک مسئولان باید در کنار مردم باشند و مشکلات شان را حل کنند.

غلام‌پور خواستار توجه به مشکلات جوانان شد و گفت: این جوانان آینده کشور را می‌سازند و نباید این آنان را ناراضی و طرد کنیم.

فرماندار قاین با تأکید بر سلامت انتخابات گفت: ما امانت‌دار مردم هستیم و در روزهای منتهی به انتخابات نظارت داشته باشید که حق و ناحقی نشود.

