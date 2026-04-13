سلامت انتخابات اولویت است؛ ضرورت توجه به قشر جوان

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلام‌پور پیش از ظهر دوشنبه در هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قائنات بیان کرد: اگر امروز در جنگ تحمیلی سوم به پیروزی رسیدیم و برای حضور در مذاکرات پیش شرط می گذاریم، به پشتوانه مردم است.

وی با بیان اینکه مردمی ولایت‌مدار ایران بیش از ۴۰ شب در خیابان حضور یافتند و حمایت خود را از کشور، نظام و نیروهای مسلح نشان دادند، افزود: جمهوری اسلامی ریشه‌های عمیقی دارد که این ریشه‌ها در ایمان، تقوا، فرهنگ ایثار و شهادت مردم است.

فرماندار قاین ادامه داد: ملتی که این فرهنگ را دارد، طبیعی است که هیچ وقت تسلیم زورگویان و مستکبران نخواهد شد و وظیفه داریم سپاسگزار و قدردان مردم باشیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری گفت: با وجود جنگ تحمیلی، انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

وی حضور مردم در انتخابات را اولویت اول دانست و گفت: بدون شک مردم در انتخابات هم حضور خواهند داشت و باید تلاش کنیم شرایط حضور مردم تسهیل شود که این حضور پاسخ محکمی به دشمنان کشورمان است.

وی با بیان اینکه باید مسائل و مشکلات مردم را حل کرد افزود: تک به تک مسئولان باید در کنار مردم باشند و مشکلات شان را حل کنند.

غلام‌پور خواستار توجه به مشکلات جوانان شد و گفت: این جوانان آینده کشور را می‌سازند و نباید این آنان را ناراضی و طرد کنیم.

فرماندار قاین با تأکید بر سلامت انتخابات گفت: ما امانت‌دار مردم هستیم و در روزهای منتهی به انتخابات نظارت داشته باشید که حق و ناحقی نشود.