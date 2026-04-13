انجام ۲۰۰ هزار تعویض پلاک در جنگ رمضان؛ تسهیل گسترده خدمات پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، به تبیین اقدامات این نهاد در طول ۴۰ روز جنگ پرداخت. وی گفت: در این مدت، ما در دو حوزه عملیاتی و خدماتی، در خدمت هموطنان عزیزمان بودیم و تلاش کردیم تا با برنامهریزی و هماهنگی کامل، شرایط تردد و امدادرسانی در بحران را مدیریت کنیم.
مدیریت ترافیک در شرایط بحران و اجرای طرحهای ملی
سردار مؤمنی افزود: ما قبل از شروع جنگ، برای تسهیل تردد و مدیریت ترافیک در شرایط بحران برنامهریزی کرده بودیم. طرحهای خاص در تهران و سایر کلانشهرها و مسیرهای مواصلاتی کشور به اجرا درآمد که با موفقیت همراه بود و کمترین معطلی را برای مسافران رقم زد.
امدادرسانی سریع و هماهنگی کامل در زمانهای حساس
وی ادامه داد: وظیفه اصلی ما، تسهیل تردد خودروهای امدادی و نجات در زمان اصابت مواضع دشمن بود. از زمان وقوع حادثه، همکاران ما در محل حاضر بودند و با هماهنگی کامل با شهرداریها، سازمان امداد و نجات، هلال احمر و اورژانس، عملیات امدادرسانی را انجام دادند. از هموطنان میخواهیم در صورت تکرار این وضعیت، از تجمع در اطراف محل حادثه خودداری کنند تا بتوانیم در لحظه طلایی، بهترین خدمات را ارائه دهیم.
پوشش تجمعات ملی و مدیریت ترافیک در مراسمها
سردار مؤمنی تصریح کرد: در طول این مدت، بیش از ۱۴۴۰ شهر کشور، تجمعات ملی، راهپیماییها و مراسم تشییع شهدای جنگ تحمیلی را زیر نظر داشتیم. همکاران ما در این مراسمات شبانه حضور داشتند و مدیریت ترافیک را بر عهده گرفتند. از مردم هم بابت همکاری و همراهی در اجرای محدودیتها تشکر میکنم.
کنترل ناوگان حملونقل و کاهش تصادفات
وی گفت: در حوزه حملونقل، سامانه ثبت ساعت خودروهای عمومی را راهاندازی کردیم که منجر به کاهش قابل توجه تصادفات شد. در طول این ۴۰ روز، تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۲ درصد کاهش یافته و تعداد کشتهها نیز کاهش چشمگیری داشته است.
شهدای راهور و تقدیر از ایثارگران
در پایان، سردار مؤمنی با اعلام اینکه در این مدت ۱۶ نفر از همکاران راهور به فیض شهادت نائل شدند، گفت: این شهدای گرانقدر، الگوی ایثار و فداکاری هستند و از خانوادههایشان تسلیت و برای آنها صبر آرزو میکنیم.
مومنی همچنین به تأمین سوخت در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، توزیع سوخت در جایگاههای شهری و محورهای مواصلاتی بهخوبی انجام شد و در مسیرهای پرتردد نیز جایگاههای سیار سوخت مستقر شدند که خوشبختانه در این حوزه نیز هیچ مشکلی برای هموطنان ایجاد نشد.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: در حوزه خدمات شمارهگذاری، حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت تعویض پلاک شدند که از این تعداد، حدود ۱۰ هزار دستگاه مربوط به خودروهای نوشماره و وارداتی بوده و روند انجام امور آنها با سرعت بیشتری پیگیری شد.
وی افزود: در همین مدت، بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شدند که این آمار جدا از وسایل نقلیه دارای پرونده شکایت است. همچنین بیش از ۷ هزار مورد مربوط به فک رهن و امور مرتبط با اسناد خودرو انجام شد.
اقدامات انجامشده در حوزه گواهینامههای رانندگی
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در بخش صدور اسناد نیز ۴ هزار سند خودرو نوشماره چاپ و تحویل متقاضیان شد. همچنین مهلت وکالتنامههای تعویض پلاک که از ۹ اسفند به بعد منقضی شده بودند، تا پایان خردادماه تمدید شد.
مومنی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گواهینامههای رانندگی گفت: اعتبار گواهینامهها به مدت یک سال تمدید شد و شهروندان برای تمدید یا تعویض آن نیازی به مراجعه حضوری ندارند. علاوه بر این، کارتکس آموزشگاههای رانندگی نیز به مدت ۶ ماه تمدید شد.
وی خاطرنشان کرد: بهمنظور رفاه حال مردم، جرایم رانندگی برای خودروهایی که دارای مبالغ بالا بودند بهصورت قسطی در نظر گرفته شد تا از مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از تسریع در ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ خبر داد و گفت: با همکاری شهرداریها و شرکتهای بیمه، کارشناسان پلیس به محل اعزام شدند تا فرآیند کارشناسی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود؛ در حالی که در شرایط عادی، مالکان باید برای ثبت درخواست مراجعه میکردند.
وی در پایان به تعامل با گمرک اشاره کرد و افزود: در این مدت، فرآیند شمارهگذاری آمبولانسها، اتوبوسها و خودروهای سنگین که در محل واردات بودند، با تسهیل و سرعت بیشتری انجام شد.
