ظفرقندی: خللی در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا ظفرقندی، با حضور در سازمان غذا و دارو با اشاره به پایش مستمر بازار دارویی کشور، اظهار داشت: در بررسیهای دقیق میدانی و تحلیل وضعیت پدیدههای مرتبط با حوزه دارو، خوشبختانه به رغم برخی تفاوت دیدگاههای کارشناسی، به یک نتیجه و وفاق مشترک در مدیریت زنجیره تأمین رسیدهایم.
وی گفت: برخلاف دورههای گذشته که کشور با کمبودهای غیرمعمول و گسترده مواجه بود، در حال حاضر با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و پیگیریهای شبانهروزی، از ورود به وضعیت بحرانی جلوگیری شده است.
وزیر بهداشت در ادامه به موضوع تأمین محصولات شرکتهای خاص اشاره کرد و افزود: در حوزه فعالیت تأمینکنندگان کلیدی، چالشهایی در مسیر تبادلات ارزی و لجستیکی وجود داشت؛ اما با مداخله به موقع و تسهیل فرآیندها، اجازه ندادیم این چالشها به سطح عرضه منتقل شده و منجر به بروز کمبود بحرانی در این محصولات شود.
ظفرقندی با تبیین وضعیت موجودی انبارها، تصریح کرد: در حال حاضر روند تأمین به گونهای برنامهریزی و مدیریت شده است که ذخیره استراتژیک ایمن برای نرخ مصرف حداقل یک ماه در سراسر کشور پیشبینی شده و موجود است. همچنین در بخش تولید، شرکتهایی که فرآیند تولید آنها وابسته به مواد اولیه وارداتی است، در حال دریافت اقلام مورد نیاز خود هستند و تخصیصهای لازم در این زمینه با سرعت در حال انجام است.
وی با تأکید بر استمرار فعالیتها در وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: واقعیت پنهان در مدیریت بازار دارو این است که چرخ تولید و تأمین هرگز متوقف نشده و کارها با شتاب در حال پیشرفت است. هماکنون چندین جبهه کاری به طور همزمان در بخشهای ارزی، گمرکی و تولیدی فعال هستند تا خللی در دسترسی مردم به دارو ایجاد نشود.
ظفرقندی ضمن آرزوی برکت برای تلاشگران عرصه سلامت، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر توان داخلی، موفقیتهای بیشتری در مسیر ساخت و تأمین پایدار محصولات سلامتمحور برای آحاد جامعه حاصل شود.
