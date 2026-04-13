۸۳۰ کلاس ترویجی کشاورزی در قالب پویش ترویجی در آذربایجان غربی اجرا شد

بیتا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش چهارشنبه‌های ترویجی در چارچوب طرح پایداری تولید در دیمزارهای استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف تقویت آموزش‌های کاربردی و ارتقای دانش کشاورزان دیم کار در حال اجراست.

وی افزود: آموزش‌های ترویجی این طرح بر اساس نیازسنجی‌ انجام‌شده از بخش اجرا و مرکز تحقیقات استان تهیه و پس از تدوین، به ادارات ترویج شهرستان‌ها ابلاغ شده است. این آموزش‌ها موضوعاتی چون مدیریت مصرف آب (استفاده بهینه از بارش‌ها)، کشت حفاظتی و صیانت از خاک، تناوب زراعی، کاهش مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و روش‌های مبارزه با آفات و بیماری‌ها را دربر می‌گیرد.

احمدیان گفت: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون، ۸۳۰ کلاس آموزشی ویژه طرح پایداری تولید در دیمزارها برگزار شده و حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان دیم کار استان در این دوره‌ها شرکت کرده و آموزش‌های لازم را فرا گرفته‌اند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های آموزشی گفت: از همکاران مراکز جهاد کشاورزی و ادارات ترویج شهرستان‌ها خواسته شده است تا دوره‌های آموزشی - ترویجی را با جدیت بیشتر و با حضور حداکثری کشاورزان در مناطق مختلف برگزار کنند تا هیچ کشاورزی از آموزش‌های به‌روز علمی، کاربردی و آخرین یافته‌های تحقیقاتی محروم نماند.

احمدیان یادآور شد: آذربایجان‌غربی در سال زراعی گذشته نیز به‌دلیل اجرای موفق برنامه‌های آموزشی، رتبه برتر کشوری در بخش آموزش طرح جهش تولید در دیمزارها را کسب کرده بود.