سامسونگ در دوراهی ماندن یا خروج از چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، سامسونگ اکنون با این دو راهی روبرو است که از سهم در حال کاهش خود در بازار چین محافظت یا تمرکز خود را به سمت رقابت جهانی منتقل کند.

تحلیلگران پیش بینی می کنند احتمالا این شرکت بازارهای جهانی را بر ادامه رقابت شدید در چین ترجیح دهد. براساس گزارش های صنعتی سامسونگ در حال بازنگری کلی است تا حضورش در این کشور را ساده‌تر خواهد کرد.

پیش بینی می شود این شرکت فقط کسب وکار و موبایل و حافظه سازی (تراشه های نیمه رسانا) خود را در چین نگه می دارد که سودآورترین و حیاتی ترین بخش های آن در جهان هستند.

در این میان احتمال دارد سامسونگ بخش هایی مانند لوازم خانگی، محصولات الکترونیکی مصرفی و عملیات های مرتبط با نمایشگر که درآمد کمی دارند را در چین تعطیل کند یا کاهش دهد.

پیش بینی می شود سامسونگ همچنان عملیات های نیمه رسانا را در چین در اولویت قرار دهد زیرا تقاضای جهانی برای تراشه های هوش مصنوعی بسیار قدرتمند است. این شرکت سرمایه گذاری در تاسیسات تراشه سازی شیان را افزایش می دهد . تغییرساختار شرکت احتمالا به کاهش نیروی کار در بخش های ضعیف تر و همچنین تغییرات عملیاتی، از جمله برون‌سپاری توزیع لوازم خانگی در عین حفظ تولید، باشد. با وجود آنکه سهم سامسونگ از بازار موبایل چین اندک است، اما تخمین زده می شود شرکت کره ای کسب وکار موبایلش در این کشور را به دلیل اهمیت در زنجیره ذخایر جهانی و اکوسیستم حفظ کند.

در حال حاضر سامسونگ فعالیت ها در سراسر بخش نیمه رسانا، محصولات الکترونیکی مصرفی و مراکز تحقیق و توسعه در پکن و نانجینگ، تمرکز روی هوش مصنوعی، مخابرات و موبایل حفظ می کند. هرچند این برنامه ها به طور رسمی تایید نشده اند اما تحلیلگران معتقدند سامسونگ به سمت یک استراتژی محدودتر و گزینشی‌تر در چین با محوریت کسب‌وکارهای با ارزش بالا و رهبری جهانی در حال حرکت است.