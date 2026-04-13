پزشکیان: طرح کالابرگ، تصمیمی اثربخش در حفظ ثبات بازار و معیشت مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، ضمن استماع گزارش‌های تخصصی از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان و عملکرد بخش‌های مختلف، دستورات لازم را به‌منظور استمرار پایدار خدمات اقتصادی، صیانت از ثبات بازارها و تقویت سازوکارهای پدافند اقتصادی در شرایط خاص کشور صادر کرد.

رئیس‌جمهور در این نشست، با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نظام اقتصادی کشور در شرایط جنگی، عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه را در مدیریت هوشمندانه جریان تأمین، توزیع و تنظیم بازار، جلوگیری از بروز اختلال در چرخه‌های مالی و حفظ آرامش نسبی در فضای اقتصادی، حائز اهمیت راهبردی و شایسته تقدیر توصیف کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اقتصاد، خط مقدم پایداری ملی در شرایط جنگی است، بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری اقتصادی، تقویت ذخایر راهبردی، هوشمندسازی نظام نظارت و تشدید مقابله با اخلالگران اقتصادی تأکید کرد و افزود: تداوم این رویکرد مبتنی بر مدیریت جهادی و تصمیم‌گیری‌های به‌هنگام، ضامن عبور موفق کشور از تنگناهای پیش‌رو خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به راهبرد کلان دولت در تفویض اختیار به سطوح مختلف مدیریتی، اظهار داشت: بحث واگذاری اختیارات یکی از تصمیمات مهم در دولت چهاردهم است که آثار و نتایج آن در مدیریت بسیار خوب کشور در همه عرصه‌ها در شرایط جنگ نشان داده شد. این موضوع را از ابتدای آغاز به کار دولت، هم به لحاظ اعتقادی و هم از منظر علمی دنبال کرده‌ام و معتقدم هر یک از مدیران می‌توانند حتی در شرایط پیچیده و جنگی، اقداماتی مؤثر و فراتر از رویه‌های معمول انجام دهند.

پزشکیان همچنین مردمی‌سازی اقتصاد را یکی از ارکان اساسی پدافند اقتصادی دانست و تصریح کرد: تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در طرح‌های ملیِ ساختن و آبادانی کشور، یک ضرورت انکارناپذیر است. به تجربه ثابت شده مردم شریف و عزیز ما هر جا میدان داده شد، با تمام توان پای کار بوده‌اند؛ نمونه روشن آن را در نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی مشاهده کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط اخیر، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات و ابتکارات دستگاه‌های اجرایی موجب شد در جریان مقاومت چهل‌روزه، کمترین نگرانی در حوزه تأمین نیازهای عمومی و خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود که این امر شایسته قدردانی است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات دولت در حوزه تنظیم بازار و حمایت معیشتی اشاره کرد و گفت: اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیکی با اصلاح نظام یارانه‌ای که منجر به وفور و دسترسی مناسب به کالاهای اساسی شد و از احتکار و اخلال در بازار جلوگیری کرد نشان داد این تصمیم که گاها با انتقادهایی مواجه بود ، تا چه میزان مهم و اثربخش و در شرایط جنگ نتایج آن مشخص شد.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تشدید نظارت‌های میدانی، ارتقای شفافیت در گردش مالی، انسجام‌بخشی به سیاست‌های پولی و مالی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: در شرایط جنگی، هرگونه تعلل یا ناهماهنگی می‌تواند تبعات مضاعفی بر معیشت مردم داشته باشد و از این‌رو، انسجام مدیریتی و سرعت عمل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

پزشکیان با تقدیر مجدد از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان این وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، نظام اقتصادی کشور با اقتدار مسیر پایداری، ثبات و پیشرفت را در شرایط پیش‌رو تداوم خواهد داد.