به گزارش خبرنگار مهر، از ۹ اسفند همزمان با حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب سینماهای سراسر کشور تعطیل شد. اما پس از چند روز تعطیلی، سینماهای سراسر کشور از فردا جمعه ۲۲ اسفند فعالیت خود را به صورت محدود از سر خواهند گرفت.
البته با توجه به شرایط جنگی و عزادار بودن مردم تنها فیلمهای غیرکمدی اجازه اکران در سراسر کشور را دارند اما اکران این آثار در شهرهای تهران، تبریز و اصفهان مجاز نیست و سینماهای سایر شهرها میتوانند با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به نمایش اقدام کنند.
در حال حاضر علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایتهای بلیتفروشی در شهرهایی ازجمله مشهد، اهواز، آذربایجان غربی، رشت، لاهیجان به سینما بروند.
بر این اساس، فیلمهایی که پیش از تعطیلات اخیر و پیش از جنگ روی پرده بودند، همچنان به اکران خود ادامه میدهند و فیلمهای «احمد»، «یوز»، «افسانه سپهر»، «رخ نیلو»، «ژولیت و شاه»، «دختر برقی»، «ملکه آلیشون» و «مجنون» از جمله آثاری هستند که در چرخه اکران باقی ماندهاند.
در روزهای پیش از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران قرار بود که فیلمهای اکران نوروزی پس از شبهای قدر روی پرده سینما بروند اما در شرایط کنونی فیلمهای باکس نوروز و زمان اکران آنها مشخص نیست. گفته میشود که سازمان سینمایی در حال رایزنی است تا یکی دو فیلم دیگر به چرخه اکران اضافه شوند.
طبق اعلام مجتبی بهزادیان مدیرکل دفتر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی شورای صنفی نمایش مصوب کرده است که فیلمهایی که به چرخه اکران اضافه میشوند، از بستههای تشویقی ویژهای بهرهمند شوند. به عنوان نمونه مدت اکران این فیلمها افزایش خواهد یافت و محدودیت سانس و روز که در آئیننامه پیشبینی شده بود، برای این آثار حذف میشود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که سینماداران و اهالی سینما امیدوارند با شروع مجدد اکرانها و استفاده از مشوقهای در نظر گرفته شده، رونق به سالنهای سینما بازگردد.
نظر شما