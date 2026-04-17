۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا درباره افزایش تورم در منطقه یورو

رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به افزایش قیمت انرژی در نتیجه جنگ علیه ایران درباره افزایش تورم در منطقه یورو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز جمعه در پنجاه‌وسومین نشست کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که در نتیجه جنگ واشنگتن و تل‌آویو علیه تهران، میزان عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز تورم در منطقه یورو به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

وی گفت: تورم ممکن است بالاتر از سناریوی پایه باشد. ریسک‌های موجود در این چشم‌انداز به‌ویژه در کوتاه‌مدت، عمدتاً به سمت افزایش متمایل هستند.

رئیس بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد: تورم ممکن است بالاتر از سطح پایه پیش‌بینی‌شده قرار گیرد، به‌ویژه اگر انتظارات تورمی و رشد دستمزدها بیش از حد انتظار افزایش یابد.

