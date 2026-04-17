هشدار رئیس بانک مرکزی اروپا درباره افزایش تورم در منطقه یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) روز جمعه در پنجاه‌وسومین نشست کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که در نتیجه جنگ واشنگتن و تل‌آویو علیه تهران، میزان عدم‌قطعیت درباره چشم‌انداز تورم در منطقه یورو به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

وی گفت: تورم ممکن است بالاتر از سناریوی پایه باشد. ریسک‌های موجود در این چشم‌انداز به‌ویژه در کوتاه‌مدت، عمدتاً به سمت افزایش متمایل هستند.

رئیس بانک مرکزی اروپا خاطرنشان کرد: تورم ممکن است بالاتر از سطح پایه پیش‌بینی‌شده قرار گیرد، به‌ویژه اگر انتظارات تورمی و رشد دستمزدها بیش از حد انتظار افزایش یابد.