به گزارش خبرنگار مهر، روحالله صادقی گلافشانی عصر دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی و حمایت سلامت اجتماعی قرارگاه محلهمحور مازندران با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی در شرایط حساس، اظهار کرد: پایداری و همراهی مردم، مهمترین سرمایه برای عبور از بحرانها و حفظ ثبات روانی جامعه است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی منسجمی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در استان در حال اجراست، افزود: با هدایتهای صورتگرفته در سطح مدیریت کلان استان، تلاش میشود از طریق هماهنگی میان دستگاهها، شاخصهای سلامت روان و انسجام اجتماعی ارتقا یابد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، خانواده را محور اصلی سیاستگذاریهای اجتماعی دانست و گفت: در شرایط فعلی، توجه ویژه به وضعیت روحی کودکان، هدایت تربیتی نوجوانان و تقویت بنیان خانواده از اولویتهای جدی ما به شمار میرود.
وی همچنین با تأکید بر نقش نسل جوان در پویایی جامعه تصریح کرد: جوانان ظرفیت ارزشمندی برای تقویت سرمایه اجتماعی هستند و برنامهریزی هدفمند برای هدایت این ظرفیت، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
صادقی گلافشانی در بخش دیگری از سخنان خود، رسانهها را یکی از ارکان مهم مدیریت افکار عمومی دانست و پیشنهاد داد: با برگزاری نشستها و میزگردهای تخصصی در حوزه روانشناسی در رسانه ملی، میتوان سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و جامعه را در برابر فشارهای روانی مقاومتر کرد.
وی در ادامه از آغاز به کار دبیرخانه سلامت روان و تابآوری اجتماعی در مازندران خبر داد و افزود: این دبیرخانه با مشارکت نهادهای مسئول از جمله استانداری، بهزیستی، سپاه و سازمان نظام روانشناسی شکل گرفته و مأموریت آن، رصد دقیق مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی برای ارتقای امنیت روانی در سطح محلات است.
