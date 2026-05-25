به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت توزیع و بسته بندی در دشتی اظهار داشت: حمایت از واحدهای تولیدی و توزیعی فعال که نقش مهمی در اشتغالزایی و تأمین نیاز بازار دارند، از اولویتهای مدیریت شهرستان است که مجموعه اقتصادی بخش خصوصی یکی از نمونه های برجسته در این زمینه به شمار میرود.
وی با اشاره به اشتغال بیش از ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت افزود: کمک برای رفع برخی مشکلات چنین مجموعه هایی با هدف تسهیل فعالیت و تثبیت اشتغال موجود یک ضرورت است و باید تلاش شود با راهاندازی فازهای جدید و توسعه فعالیتها، زمینه بهکارگیری نیروهای بیشتر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرستان فراهم شود.
فرماندار دشتی بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت کارگران تأکید کرد و ادامه داد: مشکلات و مطالبات کارگران باید پیش از آنکه به یک مطالبه صنفی و حاد تبدیل شود، شناسایی و برطرف شود تا هم رضایت شغلی آنان تأمین و هم روند فعالیت واحد تولیدی و توزیعی بدون وقفه ادامه یابد.
مقاتلی همچنین با قدردانی از اقدامات خیرخواهانه خانواده مختاری گفت: خانواده مختاری در کنار فعالیت اقتصادی، در انجام کارهای خیر و عامالمنفعه نیز نقش فعالی داشتهاند که این اقدام شایسته تقدیر است.
نظر شما