به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به ناشران و نمایه‌های بین‌المللی، از تجاوز نظامی بیش از یک ماهه آمریکا و اسرائیل به ایران انتقاد کرده و خواستار درک شرایط جنگی و تمدید مهلت‌های ویرایش مقالات علمی، بررسی مجلات ایرانی در نمایه‌ها و لحاظ فورس ماژور شدند.

در این نامه که خطاب به ناشرین و نمایه های بین المللی نوشته شده، تأکید شده است که این حملات غیرمنصفانه منجر به کشته شدن هزاران نفر از جمله اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها شده و زیرساخت‌هایی چون آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی و انستیتو پاستور را تخریب کرده است.

این امر دسترسی پژوهشگران به امکانات پژوهشی و اینترنت جهانی را مختل کرده و محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای برای فعالیت‌های علمی ملی و جهانی ایجاد کرده است.

این متن به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده و با همکاری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به امضای روسا رسیده است. در نامه آمده است: «بیش از یک ماه است که ایران، به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان که نقش بزرگی در تکوین دانش در طول تاریخ داشته مورد تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل قرارگرفته است.

این جنگ غیرمنصفانه منجر به مرگ هزارن نفر از مردم ایران شامل اساتید، اعضای دانشگاه ها، و دانشجویان در دانشگاه ها، بدون هیچ وابستگی و مشارکت سیاسی و نظامی شده است. مضاف بر این، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، انستیتو پاستور و بسیاری دیگر از زیرساخت ها و امکانات پژوهشی به دنبال بمباران آسیب دیده اند.

بنابراین، مشکلات و محدودیت های بسیاری برای پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در دسترسی به آزمایشگاه ها، امکانات پژوهشی و اتصال به اینترنت جهانی ایجاد شده است. لذا به دنبال این مشکلات که امیدواریم به زودی برطرف شود، محدودیت های پیش بینی نشده ای برای محققین ایرانی برای انجام فعالیت های مبتنی بر دانش در سطح ملی و جهانی ایجاد شده است.

درک این شرایط می تواند به ما کمک کند تا فعالیت های دانشگاهی و علمی ادامه پیدا کند، بویژه تمدید مهلت ویرایش و دیگر موارد امور علمی مرتبط با مقالاتی که پیش تر ارسال شده اند، بررسی مجلات ایرانی در نمایه ها و دیگر امور مرتبط. با سپاس از امکان گفتمان دو طرفه انسانی، ما امیدوار به درک وضعیت و لحاظ کردن شرایط فورس ماژور مرتبط با موضوعات مربوط به ما هستیم.