سرمربی و ورزشکار کرمانی در اردوی تیم ملی پارا تیروکمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی، سرمربی کرمانی تیم ملی پاراتیروکمان ۱۲ ورزشکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد که علی‌سینا منشازاده ورزشکار کرمانی نیز دراین اردو حضور دارد.

شاگردان زهرا نعمتی سرمربی و قهرمان پارالمپیک کرمانی که حالا هدایت تیم ملی پاراتیروکمان را برعهده دارد تمرینات خود را در استان مازندران پیگیری می کنند.

پانزدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی پارا تیروکمان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از چهارم تا چهاردهم اردیبهشت‌ماه به میزبانی مجتمع شهید بهشتی بهزیستی مازندران برگزار می‌شود.

زهرا نعمتی به‌ عنوان سرمربی و علی‌سینا منشازاده به‌عنوان ورزشکار نمایندگان استان کرمان در این اردو هستند.

اعضای اردو به شرح زیر است: سمیه رحیمی، هادی نوری(اصفهان)، غلامرضا رحیمی، آرش سلطانی (خوزستان)، محمدرضا عرب‌عامری، محمدرضا زندی، آتنا محمدی‌ها، محدثه باباحبیب (تهران)، سینا منشازاده (کرمان)، مریم یاورپور (یزد)، امیرمحمد بارانی(البرز)، شاهرخ زمانی (چهارمحال و بختیاری)، ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر زهرا نعمتی سرمربی و محمدصالح پالیزبان، امین علی‌خانی مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند.

در این اردو میلاد قیاسی مربی بدنساز، زینب علیزاده و مهدی توسلی مربیان مدعو ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند.

سرپرستی اردو برعهده فرامرز درگزینی است و حجت الاسلام ایمان قربانیان به عنوان نماینده فرهنگی در این اردو حضور دارد.