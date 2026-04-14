حجت الاسلام سلیمانی: دنیا بعد از ۴۷ سال مکتب ملت ایران را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد سلیمانی عصر سهشنبه در مراسم یادواره ۱۹۷ شهید بخش کلاچای، با اشاره به قدرت ملی ایران، تأکید کرد که ملت ایران هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکره، اراده و توانایی لازم را دارد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه رهبر شهید، شهادت را نعمتی بزرگ با ظرفیتهای عظیم توصیف کرد.
امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ملتی است که در برابر شیطان بزرگ و شمر زمان ایستاده، تصریح کرد: امروز ملت ایران چه در میدان نبرد و چه بر سر میز مذاکره، مشت به سینه دشمن میزند و ایستادگی میکند.
وی افزود: این مقاومت باعث شد تا ملتهای دنیا به خود آمده و بفهمند که باید در برابر ظالمان و مستکبران ایستاد.
سلیمانی با تأکید بر زمانهشناسی ملت ایران، خاطرنشان کرد: ملت ایران اجازه کودتا و فرصتطلبی به دشمنان نداده و نخواهد داد که نمونه بارز آن را همگان در دیماه ۱۴۰۴ شاهد بودند.
امام جمعه لاهیجان با یادآوری رشادتهای شهدا بیان کرد: شهدای ما پیش از آنکه مدال شهادت را کسب کنند، علم به زمان و زندگی و زمانه را در خود نهادینه کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: اجازه کوچکترین تحرکی را به دشمن نمیدهیم. جمهوری اسلامی ایران کلانتر حوزه خلیج فارس است و اجازه کوچکترین حرکتی را به دشمن نخواهد داد.
امام جمعه لاهیجان با اشاره به جنگ رمضان و تجاوز دشمن به کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی با تکیه بر داشتههای خود توانسته به فناوری پیشرفته در حوزه موشک و پهپاد دست یابد.
حجتالاسلام سلیمانی گفت: پس از پیروزیهای مکرر جمهوری اسلامی در برابر دشمن، امروز شاهد موج شیعهشدن و بیداری در دنیا هستیم.
وی تصریح کرد: دنیا بعد از ۴۷ سال متوجه شد که مکتب و ایدئولوژی ملت ایران قادر است در برابر هواپیماهای جنگی و ناوهای آبراهام لینکلن بایستد، مقاومت کند و آنان را عقب براند.
امام جمعه لاهیجان در پایان با اشاره به فرمایشات امام صادق (ع) درباره زمانهشناسی و حوادث جهان، گفت: زمانهشناسی یعنی ضروریات و مقتضیات را بدانیم تا در مکان درستی از تاریخ قرار بگیریم. امروز ملت ایران با زمانهشناسی درست توانسته در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستد و اجازه تجاوز به دشمن ندهد.
نظر شما