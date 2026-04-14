۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

پاسخ‌ موشکی شدید حزب‌الله به جنایات رژیم صهیونیستی

حزب‌الله لبنان در چندین عملیات پهپادی، خمپاره‌ای و موشکی تجمع عناصر صهیونیستی و شهرک‌های آنها در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کانون تجمع عناصر دشمن صهیونیستی در جنوب شهرک «الخیام» را با موشک و راکت هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان همچنین شهرک‌های صهیونیست نشین کریات شمونه و المطله و مسکاو عام و کفرگلعادی و المالکیه و تل حای ودیشون را هدف حملات متعدد موشکی خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی از بلند شدن صدای آژیرهای خطر در شهرک نهاریا و آویویم و تعدادی دیگر از مناطق شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نتیجه اصابت موشک‌ها و پهپادهای حزب الله لبنان به شهرک نهاریا خسارت‌های مالی به این مناطق وارد شده است.

رسانه‌های صهیونیستی ساعتی قبل از انفجار یک پهپاد در مرکز شهر نهاریا خبر داده بودند.

حزب‌الله همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده است.

    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      اگه قراره حزب الله به زور خلع سلاح بشه بهتره هر چی دارن رو خالی کنند رو سر اسرائیل بعد بی سلاح بشن چون قطعا آنها روزی برای تصرف لبنان اقدام میکنند و به همین دلیل هرگز اجازه نمی‌دهند نیروی نظامی داشته باشند حالا به هر نامی، پس بهتره از الان دفاع کنند و آنها را وادار کنند این پروژه ی شیطانی را عقب بیندازند
    • یاور IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      خداوند حزب الله رو حفظ کنه انشاالله تمام امیدمردم لبنان فعلا به حزب الله ست اگه تواین شرایط یمن هم به حزب الله کمک میکردخیلی خوب میشد

