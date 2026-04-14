به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کانون تجمع عناصر دشمن صهیونیستی در جنوب شهرک «الخیام» را با موشک و راکت هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان همچنین شهرک‌های صهیونیست نشین کریات شمونه و المطله و مسکاو عام و کفرگلعادی و المالکیه و تل حای ودیشون را هدف حملات متعدد موشکی خود قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی از بلند شدن صدای آژیرهای خطر در شهرک نهاریا و آویویم و تعدادی دیگر از مناطق شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نتیجه اصابت موشک‌ها و پهپادهای حزب الله لبنان به شهرک نهاریا خسارت‌های مالی به این مناطق وارد شده است.

رسانه‌های صهیونیستی ساعتی قبل از انفجار یک پهپاد در مرکز شهر نهاریا خبر داده بودند.

حزب‌الله همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که تجمع نظامیان ارتش صهیونیستی را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با گلوله‌های خمپاره هدف قرار داده است.