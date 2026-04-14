استاندار قم: شهرداری بازوی اصلی مدیریت بحران در جنگ تحمیلی اخیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اقدامات مجموعه مدیریتی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع حملات، همه دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی کامل در میدان خدمت‌رسانی حاضر شدند و روند رسیدگی به امور مردم بدون وقفه دنبال شد.

وی با اشاره به همراهی و حضور مستمر دستگاه‌های مختلف افزود: مجموعه مدیریت استان با اتکا به ظرفیت نهادهای امدادی، خدماتی و انتظامی، از جمله شهرداری قم، جمعیت هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، نیروهای بسیج، نیروی انتظامی و سایر بخش‌های مسئول، به‌صورت شبانه‌روزی در کنار مردم قرار گرفت تا خدمات لازم به‌ویژه به شهروندان آسیب‌دیده از حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی ارائه شود.

استاندار قم در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه شهرداری در این فرآیند، بیان کرد: شهرداری قم در تمامی مراحل، از نخستین دقایق پس از حملات تا بازگشت شرایط به وضعیت پایدار، بازوی اصلی مدیریت استان بود و سهم تعیین‌کننده‌ای در کنترل صحنه داشت.

بهنام‌جو تصریح کرد: به محض اصابت به مناطق مسکونی، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و نیروهای امدادی شهرداری در محل حضور یافتند و عملیات امداد، نجات و رسیدگی اولیه به حادثه‌دیدگان را با سرعت آغاز کردند؛ اقدامی که در مدیریت بحران و کاهش تبعات حوادث، نقش بسیار مؤثری داشت.

وی با اشاره به مرحله پس از امدادرسانی نیز گفت: در بخش آواربرداری و پاک‌سازی محل‌های اصابت، این نیروهای خدمات شهری شهرداری بودند که مسئولیت اصلی را برعهده گرفتند و توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پاک‌سازی و ایمن‌سازی محیط اقدام کنند تا شرایط برای ادامه خدمات‌رسانی سایر دستگاه‌ها فراهم شود.

استاندار قم با تقدیر از عملکرد مجموعه شهرداری افزود: نقش این نهاد در جنگ تحمیلی سوم، نقشی ممتاز و اثرگذار بود و جا دارد از شهردار قم و تمامی مدیران، نیروهای عملیاتی و کارکنان این مجموعه که با روحیه جهادی در میدان حضور داشتند، صمیمانه قدردانی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری در حوزه بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: در محلات پردیسان و شهرک ولایت که از نقاط مورد اصابت بوده‌اند، عملیات مرمت و بازسازی با مدیریت مستقیم شهرداری قم انجام خواهد شد و این مجموعه به‌صورت مستقل مسئولیت این بخش را برعهده گرفته است.

بهنام‌جو ادامه داد: در راستای تسهیل امور شهروندانی که منازل آنان در این حملات دچار خسارت یا تخریب شده است، با نظر و مساعدت شهردار قم، صدور پروانه‌های ساختمانی برای این واحدها به‌صورت رایگان انجام می‌شود تا روند بازسازی با سرعت بیشتری پیش برود.

وی همچنین با اشاره به نقش شهرداری در پشتیبانی از حضور مردمی در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی اظهار کرد: یکی دیگر از عرصه‌های مهم فعالیت شهرداری قم، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه مردم بوده است.

استاندار قم خاطرنشان کرد: در این برنامه‌ها، شهرداری با آماده‌سازی فضا، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و ساماندهی موکب‌ها، نقش اصلی در نظم‌بخشی و ارائه خدمات به مردم را ایفا کرده و زمینه حضور منسجم و گسترده شهروندان را فراهم ساخته است.

بهنام‌جو در پایان تأکید کرد: عملکرد شهرداری قم در روزهای جنگ تحمیلی سوم و برنامه‌هایی که برای ادامه خدمت‌رسانی و بازسازی در دستور کار دارد، بار دیگر نشان داد این نهاد همواره در کنار مردم است و رسیدگی به مطالبات و نیازهای شهروندان را در اولویت قرار داده است.