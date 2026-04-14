بازآفرینی محله حسینیه اعظم زنجان در کنار بازسازی مدنظر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش با اشاره به برگزاری نخستین جلسه ستاد بازسازی حسینیه اعظم زنجان به ریاست استاندار زنجان، گفت: این جلسه در پی جنایت ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی تشکیل شد که هیچ مرزی در جنایت‌های خود نمی‌شناسند و متأسفانه حسینیه اعظم شهر زنجان را – که یکی از مفاخر و افتخارات تاریخی جهان تشیع است – مورد حمله قرار دادند.

وی ادامه داد: جلسه امروز با ریاست استاندار زنجان و با حضور اعضای مرتبط برگزار شد و در آن تصمیمات خوبی اتخاذ گردید. از جمله این تصمیمات، تشکیل کمیته‌های تخصصی، تعیین الزامات اجرایی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای فرآیند بازسازی حسینیه بود.

بیات‌منش با اشاره به طرح جامع حسینیه اعظم تصریح کرد: اجرای طرح جامع حسینیه که از مدت‌ها پیش مورد نظر هیئت امنای محترم و اداره کل محترم اوقاف و امور خیریه بوده است، در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد بازسازی بنای حسینیه همسو با این طرح جامع پیش برود.

معاون استاندار زنجان در ادامه به بافت تاریخی پیرامون حسینیه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه محله حسینیه از بافت‌های قدیمی و ارزشمند شهر زنجان است و جزو محلات هدف بازآفرینی شهری قرار دارد. در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شد تا بازآفرینی کل محله حسینیه در کنار عملیات بازسازی حسینیه آغاز شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این مصوبات خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله مردم شریف و مؤمن زنجان، به ویژه همسایگان محترم ساکن در محله حسینیه، به زودی آثار و برکات این طرح‌ها را مشاهده خواهند کرد و شاهد احیای هویت دینی و تاریخی این منطقه باشیم.