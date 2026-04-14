وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی در شهرستان تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر،مسلم سلیمانی سه شنبه شب در اولین نشست شورای اداری شهرستان تنگستان در سال ۱۴۰۵،ضمن تبریک آغاز سال جدید، این ایام را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و امام شهدا دانست.

سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رمضان، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، گفت: یاد و سیره شهدا، چراغ راه ما در مسیر خدمت‌گزاری است و در آغاز این سال، ضمن تبریک مجدد به عموم هموطنان، به‌خصوص مردم سرافراز تنگستان، عزت و اقتدار بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران و رفع تمامی مشکلات و موانع اقتصادی و اجتماعی از سر راه مردم شریف را از خداوند متعال مسئلت داریم.

فرماندار تنگستان، در ادامه‌ی سخنان خود، به مشارکت گسترده و حماسی مردم در میدان اشاره کرد و اظهار کرد: حضور آگاهانه و بصیرتمندانه ملت بزرگ ایران، نشان‌دهنده تعهد عمیق آنان به نظام و انقلاب اسلامی است و این مشارکت بی‌بدیل، وظیفه و مسئولیت ما در سنگر خدمت‌گزاری را مضاعف می‌نماید و نباید ذره‌ای از تلاش و جدیت خود در جهت رفاه و آسایش مردم فروگذار کنیم.

وی، بر دو اصل کلیدی در نظام اداری تأکید ورزیدند، و گفت: تکریم ارباب رجوع باید در رأس اولویت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار گیرد، ارباب رجوع، ولی نعمت ماست و برخورد شایسته، شنیدن دقیق مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها، وظیفه‌ی اصلی هر مدیر و کارمندی است.

سلیمانی همچنین بر ضرورت حضور مستمر مسئولان در جمع مردم و بازدیدهای میدانی از سطح شهرستان به منظور درک بهتر نیازها و مشکلات، تأکید کرد.

فرماندار تنگستان ضمن اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی و پاسخگویی مؤثر در تمامی شرایط شد.



وی با اعلام خبر تخصیص بیش از ۷۰ درصد از اعتبارات عمرانی مصوب سال گذشته به پروژه‌های جاری و جدید شهرستان، مدیران مربوطه را به پیگیری شبانه‌روزی و رفع موانع اجرایی فراخواند و افزود: مدیرا دستگاه‌های اجرایی با تمام توان، نسبت به تسریع در روند اجرایی، رعایت دقیق ضوابط فنی و کیفی، و همچنین اتمام به موقع پروژه‌ها اهتمام ورزند تا شاهد تحول ملموس در زیرساخت‌های شهرستان باشیم.



فرماندار تنگستان با توجه به در پیش بودن انتخابات بر لزوم آمادگی حداکثری تمامی عوامل اجرایی و نظارتی شهرستان تأکید کرد.



وی خاطرنشان کرد: برگزاری انتخاباتی سالم، امن، باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم، وظیفه ملی و شرعی ماست و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مرتبط، با هماهنگی کامل و رعایت بی‌طرفی، تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخاباتی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم آورند.