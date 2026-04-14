خاندوزی:حضور باشکوه مردم، دشمن را در تحقق اهدافش ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم یاسوج، حضور گسترده و پرصلابت مردم این استان را ستود و تأکید کرد که آوازه آن‌ها در سطح ملی و بین‌المللی جلوه کرده است.

وی افزود: زنان و مردان این استان با برنو به دست در مقابله با هواپیماهای دشمن حماسه آفریدند.

وزیر پیشین اقتصاد و دارایی با اشاره به دوران آتش‌بس گفت: رسالت دفاع از کشور همچنان بر عهده مردم مقاوم ایران است و حضور آن‌ها در چهل و پنجمین روز، جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: دشمن گمان می‌کند با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور را به پایان رسانده است، اما مردم با حضور خود، این اهداف را ناکام گذاشته‌اند.

خاندوزی افزود: آمریکایی‌ها اذعان دارند که اقدامات ترامپ شرایط زندگی را برای خودشان سخت‌تر کرده است.

وی با اشاره به تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا گفت: رئیس‌جمهور آمریکا خیال می‌کند با محاصره دریایی ایران، بازار نفت و انرژی دنیا را تحت کنترل قرار می‌دهد، اما شاهد عکس این قضیه هستیم.

وزیر پیشین اقتصاد با تأکید بر نقش مردم در مقابله با دشمن اظهار کرد: به برکت حضور مردم در خیابان، تیر دشمن به سنگ خواهد خورد و تا زمانی که زنان و مردان شجاع در خیابان‌ها هستند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند انجام دهد.

وی همچنین بر حمایت مردمی از تیم مذاکره‌کننده ایران تأکید کرد و گفت: امیدواریم عرصه مذاکره نیز با پیروزی نمایندگان ایران اسلامی همراه باشد و برگ زرین دیگری به افتخارات کشور افزوده شود.