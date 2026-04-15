حجت‌الاسلام محمد کاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسجد و امامزاده پیرعمر سنندج در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور مورد اصابت قرار گرفت و دچار تخریب و آسیب شدید شد.

وی افزود: این امامزاده تنها مکان از این نوع در کشور است که در این حملات هدف قرار گرفته و خسارات قابل توجهی به آن وارد شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به جایگاه مذهبی این مکان عنوان کرد: امامزاده پیرعمر یکی از مراکز مهم برگزاری فعالیت‌های دینی و مذهبی در شهر سنندج بوده که روزانه میزبان محافل قرآنی، مراسم دعا و عبادت مردم است.

حجت‌الاسلام کاروند ادامه داد: این امامزاده که در خیابان امام خمینی سنندج واقع شده، در طول سال علاوه بر برگزاری کلاس‌های قرآنی، پذیرای مسافران و گردشگران مذهبی نیز بوده است.

وی تأکید کرد: این اقدام نشان‌دهنده جنایات وحشیانه دشمن علیه اماکن مذهبی و ارزش‌های دینی بوده و موجب تأثر مردم منطقه شده است.