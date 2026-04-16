  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

راهکارهای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی بررسی شد

در نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل‌های بخش خصوصی مسائل زنجیره تامین کالاهای اساسی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و تعیین سازوکار تامین کالاهای اساسی از بنادر شمالی با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط و تشکل‌های تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله افزایش ظرفیت انبارش سیلوها، بهبود عملکرد سامانه‌ها، لزوم تقویت بخش خصوصی و افزایش توان مالی و اعتماد به این بخش، افزایش امکانات بنادر و کاهش هزینه‌های انبارداری، پرهیز از موازی‌کاری در فرآیند ترخیص کالا، واردات در برابر صادرات و نیز مدیریت تامین سوخت ماشین‌آلات و مدیریت هزینه‌های حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

