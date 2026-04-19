به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: نهاده‌های دامی به اندازه کافی در سامانه بازارگاه موجود است و مرغداران و دامداران می‌توانند سهمیه‌های خود را بدون هیچ محدودیتی خریداری کنند.

وی افزود: هم عرضه نهاده‌های دامی و هم حمل و نقل آن از مبادی به سمت واحدهای دام و طیور روند بسیار خوبی دارد و در این زمینه مشکلی نداریم.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان دام و طیور نگران تامین نهاده نباشند و با اطمینان به تلاش خود برای تولید گوشت قرمز و طیور ادامه دهند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: به رغم جنگ تحمیلی، تامین نهاده‌های دامی از بنادر جنوب کشور انجام می‌شود و بخشی از واردات نیز از طریق بنادر شمالی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال تا پایان اسفند سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸ میلیون تن نهاده مورد نیاز وارد کشور شد و کمبودهای مربوط به تولید داخل بر اثر خشکسالی از این طریق جبران شد.

حسن‌نژاد گفت: سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن جو، ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا و حدود ۳.۵ میلیون تن ذرت از محل واردات تامین کردیم.

وی میزان غذای مصرفی دام و طیور کشور را در کل حدود ۷۰ میلیون تن شامل علوفه و دانه عنوان کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به جمعیت دام و طیور در سال ۱۴۰۵ نیاز غذایی برآورد خواهد شد.