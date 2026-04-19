تأکید بر تسهیل واردات کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» با حضور جمعی از وزرا و مسئولان و به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست راهکارهای حمایت از افراد بیکار شده بر اثر شرایط جنگی ایجاد شده، ضرورت تسریع در تامین و تدارک کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی، پیشگیری از کمبود کالاها و نظارت بر قیمت‌ها و اختصاص ارز واردات کالاهای اساسی مورد بحث قرار گرفت.

در این کارگروه به منظور جبران بخشی از خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، سیاست‌های لازم تدبیر و مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است؛ تمرکز بر هماهنگی فوری بین نهادهای حاکمیتی و وزارتخانه‌های مختلف، پرداختن به مسائل اقتصادی با رویکرد کاهش تورم و نظارت روزانه بر بازار کالاهای اساسی از ویژگی‌های بارز این کارگروه است.