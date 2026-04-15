  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۴

آسمان ابری و وزش باد نسبتا شدید تا پایان هفته؛ دمای هوا افزایش می یابد

آسمان ابری و وزش باد نسبتا شدید تا پایان هفته؛ دمای هوا افزایش می یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از حاکمیت جوی نسبتاً پایدار تا پایان هفته خبر داد و گفت: امروز آسمان استان در ساعات بعدازظهر با وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق همراه است.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز قسمتی ابری خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد تشدید می‌شود که در برخی نقاط شدت آن به حد نسبتاً شدید می‌رسد.

وی افزود: از فردا تا چند روز آینده شرایط جوی پایدار حاکم است و بارش فراگیری برای این روزها پیش‌بینی نمی‌شود. اما از اواخر وقت روز شنبه (آغاز هفته آینده) به تدریج بارش‌های پراکنده و محلی در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

رحمان‌نیا در خصوص وضعیت دمای هوای استان، ادامه داد: دمای هوا در روزهای پایانی هفته (پنج‌شنبه و جمعه) نسبت به روزهای اخیر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در ساعاتی از امروز، از تردد در کنار داربست‌ها و سازه‌های ناپایدار خودداری کرده و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در نظر بگیرند.

کد مطلب 6801407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها