آسمان ابری و وزش باد نسبتا شدید تا پایان هفته؛ دمای هوا افزایش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای هواشناسی اظهار کرد: آسمان استان امروز قسمتی ابری خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد تشدید میشود که در برخی نقاط شدت آن به حد نسبتاً شدید میرسد.
وی افزود: از فردا تا چند روز آینده شرایط جوی پایدار حاکم است و بارش فراگیری برای این روزها پیشبینی نمیشود. اما از اواخر وقت روز شنبه (آغاز هفته آینده) به تدریج بارشهای پراکنده و محلی در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
رحماننیا در خصوص وضعیت دمای هوای استان، ادامه داد: دمای هوا در روزهای پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) نسبت به روزهای اخیر افزایش خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در ساعاتی از امروز، از تردد در کنار داربستها و سازههای ناپایدار خودداری کرده و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات خود در نظر بگیرند.
نظر شما