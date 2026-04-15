به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در نشست مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان قم که با حضور مسعود علویانصدر معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد، گزارشی جامع از وضعیت مالی، عملکرد پروژهها و چالشهای موجود ارائه کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۳ گفت: در این سال طرح فاضلاب در دستور کار قرار داشت که شامل احداث یک تصفیهخانه با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانهروز و ۲۱ کیلومتر خط انتقال برای فاضلاب مسکن مهر و مسکن ملی پردیسان بود که حدود ۸ کیلیومتر از خط انتقال فاضلاب در این سال اجرا شد اما احداث تصفیه خانه فاضلاب به دلیل نبود منابع مالی پایدار و قابل اتکا در سال ۱۴۰۳ آغاز نشد.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ با حمایت مسیولین ارشد ملی و استانی و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی این طرح جزو طرح های اولویت دار قرار گرفت و با اخذ موافقت اولیه تسهیلات ماده ۵۶ و حمایت صندوق ملی مسکن، پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب هم با پیشبینی اعتبارات مناسب شروع شد و اکنون بخش سازهای آن ۱۹ درصد پیشرفت دارد.
نظرزاده با اشاره به تلاشهای انجامشده برای جذب منابع مالی این پروژه اظهار کرد: سال گذشته موفق شدیم ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای این پروژه جذب کنیم و در صورت تخصیص بموقع اعتبار تصفیهخانه می تواند در سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین درباره پروژههای بازچرخانی آب و استفاده از پساب خاطرنشان کرد: ۴ و نیم میلیون مترمکعب آب به شهرداری، ۱۰ میلیون مترمکعب به شهرکهای صنعتی واگذار شده و همچنین عرضه ۲ میلیون مترمکعب پساب در بورس انرژی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان سخنان با اشاره به رعایت تکالیف مجمع عمومی گفت: با وجود محدودیت منابع و مشکلات مربوط به اعتبارات اسنادی و اوراق، روند اجرای پروژهها متوقف نشده و با همراهی پیمانکاران همچنان ادامه دارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در ادامه این جلسه از مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت آب و فاضلاب قم برای ارائه گزارش منصفانه از صورتهای مالی سال ۱۴۰۳قدردانی کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید نگاه خود را از اتکا به اعتبارات دولتی تغییر دهیم، گفت: ما ناچاریم به سمت خلق منابع جدید حرکت کنیم و در این مسیر نمایندگان سهام و مجموعههای مرتبط باید تأمین منابع بخشی از نیازهای سرمایهای شرکت همراهی لازم را داشته باشند.
مسعود علویان صدر با اشاره به اینکه در صورت اصلاح رویکرد بودجهریزی و حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی، دیگر پروژهها با تأخیرهای چندساله مواجه نخواهند شد، یادآور شد: باید بودجهها بر اساس اولویت و نگاه اقتصادی تخصیص یابند تا پروژهها در زمان تعیینشده به پایان برسند.
معاون آبفای کشور در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای کارکنان و مجموعه مدیریتی آب و فاضلاب استان قم گفت: امیدواریم سال جدید با تلاش مضاعف سالی پررونق برای صنعت آب و فاضلاب باشد.
قدردانی از تلاشهای مجموعه آبفا در ایام جنگ تحمیلی سوم
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قم نیز در این نشست ضمن تشکر از تلاشهای مجموعه آبفا، عملکرد این شرکت را با وجود محدودیتها «موفق» ارزیابی کرد و گفت: در استانداری از عملکرد آبفا رضایت داریم، اما با توجه به هزینههای سنگین پروژههای آب و فاضلاب، ضروری است که اعتبارات ملی به کمک این بخش بیاید.
وی با اشاره به وجود عقبماندگی در حوزه فاضلاب استان، خواستار حمایت جدی شرکت مهندسی آبفای کشور برای جبران این فاصله شد.
علی طالبی یادآور شد: ۴۵ هزار واحد مسکونی مسکن ملی در قم در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و لازم است موضوع آب و فاضلاب این واحدها با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات قابلتوجهی در زمینه کاهش هدررفت آب انجام شده است، ادامه داد: با این حال نیازمند برنامهریزی و اقدامات جدیتر بهویژه در شهرها و بخشهای تابعه هستیم و لازم است جلسات مستمر با حوزههای مرتبط با شوراها، شهرداریها و مسئولان محلی برگزار تا از ظرفیت و کمکهای آنها برای کاهش هدررفت آب در روستاها استفاده شود.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود، احداث تصفیهخانه جدید فاضلاب قم را فرصتی مهم برای سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: از هماکنون باید سرمایهگذاران را برای استفاده از پساب ترغیب کنیم تا به محض بهرهبرداری، مصرفکنندگان مشخص باشند.
طالبی با اشاره به تلاشهای مجموعه آبفا در دوران جنگ تحمیلی، آب را مهمترین نیاز جامعه دانست و گفت: باید برنامهریزی دقیق و تدبیر صحیح و با مدیریت اصولی تمام سناریوها برای شرایط بحرانی پیشبینی شود.
