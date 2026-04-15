  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای مازندران تردد کردند

ساری - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از تردد بیش از ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای استان از شروع جنگ تحمیلی تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت، با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های اخیر اظهار کرد: از مقطع «جنگ چ تاکنون، استان مازندران میزبان حجم قابل توجهی از مسافران و مراجعان بوده و با وجود این افزایش تردد، هیچ‌گونه اختلالی در عملکرد محورهای مواصلاتی و تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه انتقال کالاهای اساسی از بنادر جنوبی کشور به‌صورت منظم انجام شده، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند حمل و توزیع کالاها در سطح استان بدون وقفه ادامه داشته و نیاز بازار و فروشگاه‌ها به‌موقع تأمین شده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در سطح استان گفت: در پی برخی مناسبت‌ها و شهادت «رهبر شهید امت»، کانون‌های تبلیغاتی طرف قرارداد با پل‌های عابر پیاده و بیلبوردهای شهری پای کار آمدند و محتوای مرتبط با این موضوع در حدود ۷۰ سازه تبلیغاتی در سطح استان اکران شد.

مدیرکل راهداری مازندران در ادامه به آمار ترددها اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، حدود ۸۰ هزار دستگاه اتوبوس، ۷۰ هزار دستگاه مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار دستگاه سواری در محورهای استان تردد داشته‌اند که در مجموع نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۰ درصدی ترافیک و در عین حال کاهش حدود ۳۰ درصدی تصادفات نسبت به دوره‌های مشابه است.

وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۵۰۰ تن کالا و حجم قابل توجهی از جابه‌جایی مسافر از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۵ فروردین در استان انجام شده است.

او همچنین با اشاره به شرایط جوی استان گفت: با وجود چندین مرحله بارش برف و وقوع سیلاب، تمامی نیروهای راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و تجهیزات و ماشین‌آلات در نقاط مختلف استان مستقر شدند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، عملیات امداد و بازگشایی محورهای مواصلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6801620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها