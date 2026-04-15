۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای مازندران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدنژاد ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت، با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های اخیر اظهار کرد: از مقطع «جنگ چ تاکنون، استان مازندران میزبان حجم قابل توجهی از مسافران و مراجعان بوده و با وجود این افزایش تردد، هیچ‌گونه اختلالی در عملکرد محورهای مواصلاتی و تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه انتقال کالاهای اساسی از بنادر جنوبی کشور به‌صورت منظم انجام شده، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند حمل و توزیع کالاها در سطح استان بدون وقفه ادامه داشته و نیاز بازار و فروشگاه‌ها به‌موقع تأمین شده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در سطح استان گفت: در پی برخی مناسبت‌ها و شهادت «رهبر شهید امت»، کانون‌های تبلیغاتی طرف قرارداد با پل‌های عابر پیاده و بیلبوردهای شهری پای کار آمدند و محتوای مرتبط با این موضوع در حدود ۷۰ سازه تبلیغاتی در سطح استان اکران شد.

مدیرکل راهداری مازندران در ادامه به آمار ترددها اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، حدود ۸۰ هزار دستگاه اتوبوس، ۷۰ هزار دستگاه مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار دستگاه سواری در محورهای استان تردد داشته‌اند که در مجموع نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۰ درصدی ترافیک و در عین حال کاهش حدود ۳۰ درصدی تصادفات نسبت به دوره‌های مشابه است.

وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۵۰۰ تن کالا و حجم قابل توجهی از جابه‌جایی مسافر از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۵ فروردین در استان انجام شده است.

او همچنین با اشاره به شرایط جوی استان گفت: با وجود چندین مرحله بارش برف و وقوع سیلاب، تمامی نیروهای راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته و تجهیزات و ماشین‌آلات در نقاط مختلف استان مستقر شدند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، عملیات امداد و بازگشایی محورهای مواصلاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.