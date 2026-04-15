لزوم تقویت صندوق حمایت از کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسگری بعدازظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و راهکارهای توسعه صندوق حمایت از بخش کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار کرد: صندوق‌های حمایتی نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و توانمندسازی کشاورزان دارند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت منابع مالی این صندوق‌ها افزود: همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های کشاورزی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای عملکرد این صندوق‌ها شود.

در ادامه مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدی استان، حمایت از کشاورزان را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تقویت منابع مالی صندوق‌های حمایتی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا کند.

اسدالله تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ارائه گزارشی از وضعیت تولید و ظرفیت‌های موجود، بر لزوم افزایش سرمایه صندوق، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و تقویت مشارکت تشکل‌های تخصصی تأکید کرد.

در پایان این نشست، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان نیز با طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود، خواستار تسهیل فرآیندهای حمایتی و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شدند.