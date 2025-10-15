به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان، بر دو اصل کلیدی «سلامت کامل» و «افزایش مشارکت مردمی» در برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ما امانت‌دار رأی مردم هستیم، تصریح کرد: مفهوم مهندسی انتخابات در چارچوب فکری ما جایی ندارد و هرچه انتخابات سالم‌تر برگزار شود، نتیجه واقعی‌تر و اعتماد عمومی بیشتر خواهد بود.

موالی‌زاده هدف اصلی استانداری را افزایش مشارکت در دو سطح «کمّیت و کیفیت داوطلبان» و «تعداد رأی‌دهندگان» عنوان کرد و افزود: سلامت انتخابات زمانی معنا دارد که آراء دقیق خوانده و شفاف اعلام شود.

وی، راهبرد کلان استانداری را شناسایی و رفع موانع مشارکت دانست و گفت: با درنظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه، تلاش داریم عوامل بازدارنده را با خلاقیت و تدبیر از میان برداریم. این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نیز هست.

استاندار خوزستان از راهکارهای عملیاتی برای تحقق این هدف خبر داد و گفت: پشتیبانی فنی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات، تأمین و ارسال به‌موقع صندوق‌های سیار برای مناطق عشایری و سخت‌گذر، و فعال‌سازی سامانه‌های پاسخگویی به شکایات انتخاباتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جلسه مشروح با فرمانداران استان، بر لزوم پایبندی به چارچوب‌های ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح تأکید کرد و افزود: روند اجرایی انتخابات، شامل زمان‌بندی مراحل ثبت‌نام، تشکیل هیئت‌های اجرایی و نظارت و نیز برگزاری خودِ انتخابات، به‌طور کامل تعریف و ابلاغ شده است.

موالی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم استان خوزستان در این رقابت سالم، حضوری پرشور و فعالانه داشته باشند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون باید استعفای خود را تا پایان ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ارائه دهند و ثبت‌نام عمومی داوطلبان نیز از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.