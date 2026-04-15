معاون وزیر اقتصاد کلنگ هنرستان خیر ساز را در کرمان به زمین زد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار کرمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان و جمعی از خیران، کلنگ احداث هنرستان ۱۲ کلاسه دخترانه خیرساز «عباس جعفرزاده» با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در بلوار استاد شهریار کرمان به زمین زده شد.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی در این مراسم با تأکید بر اهمیت نهضت مدرسه‌سازی گفت: هیچ اقدامی مهم‌ تر از توسعه آموزش نیست و برای داشتن کشوری پویا باید توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته باشیم.

محمدرضا دشتی اردکانی، با اشاره به پایین بودن سرانه آموزشی در استان کرمان، ابراز امیدواری کرد با مشارکت شرکت‌های اقتصادی و خیرین، این استان به جایگاه مطلوبی در حوزه مدرسه‌سازی دست یابد.

استاندار کرمان نیز با اشاره به اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در این استان گفت: از ابتدای حضور در کرمان و با تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه فضاهای آموزشی، پنج تفاهم‌نامه با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ منعقد شده که اجرای آن‌ها آغاز شده است؛ اقدامی که به‌عنوان الگویی در سطح کشور مطرح شده است.

محمد علی طالبی، افزود: با وجود حضور فعال خیرین مدرسه‌ساز، همچنان با کمبود فضای آموزشی و پایین بودن سرانه کلاس درس در استان، به‌ ویژه در مرکز استان، مواجه هستیم.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت فراهم‌ سازی بستر مناسب برای فعالیت خیرین تأکید کرد و گفت: حمایت مسئولان و همراهی نهادهای ملی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دارد.

هنرستان خیرساز «عباس جعفرزاده» در قالب طرح «مهر ماندگار» با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان با ۱۲ کلاس به بهره برداری خواهد رسید.