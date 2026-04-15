به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «گل سنگ» عاشقانه‌ای تازه از پلتفرم شیدا است که ابراهیم ایرج‌زاد کارگردانی و زینب تقوایی تهیه‌کنندگی آن را برعهده‌ دارند و به‌زودی از پلتفرم شیدا پخش خواهد شد.

با نزدیک شدن به انتشار این اثر، پوستر رسمی آن نیز با طراحی روح‌الله مختاری رونمایی شد.

ابراهیم ایرج‌زاد که با ساخت آثار اجتماعی ملتهبی چون «تابستان داغ»، «عنکبوت» و «شوهر ستاره» در سینمای ایران شناخته می‌شود، در ادامه روایت‌های تکان‌دهنده از جامعه ایران، در نخستین حضور خود در نمایش خانگی قصه‌ «گل سنگ» را مقابل دوربین برده‌ است. فیلمنامه این سریال را پیام کرمی و ابراهیم ایرج‌زاد نوشته‌اند.

مهتاب کرامتی، مهدی حسینی‌نیا، الناز ملک، امیر نوروزی، علیرضا ثانی‌فر، فاطمه مسعودی‌فر، مهدی قربانی، مهرو نونهالی، روح‌اله زمانی و با معرفی شریان زارع بازیگران اصلی هستند که در «گل سنگ» ایفای نقش می‌کنند.