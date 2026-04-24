انتشار ۲ اپیزود جدید «اهلِ ایران»؛ جواد هاشمی برای سریال نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، موج سوم سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، امروز جمعه ۴ اردیبهشت‌ در پلتفرم شیدا منتشر شد.

موج سوم این اثر که تقدیم به همه‌ مادران ایرانی شده است، شامل ۲ اپیزود «کوکی» به کارگردانی سیدجواد هاشمی و نویسندگی رضا محبی و «نفس» به نویسندگی و کارگردانی مهران مهدویان است.

در خلاصه داستان اپیزود «کوکی» که بازنویسی فیلمنامه آن برعهده سیدجواد هاشمی بوده، آمده است: در اولین روز جنگ، تعدادی از بچه‌های یک پرورشگاه، منتظر انتقال به مکانی امن هستند و باید در این دقایق انتظار، زندگی در سایه جنگ را تجربه کنند.

سعید عادلی، طوطیا یعقوبی، امیراحسان کردلو، سام نظامی، هیال هزاوه، نهال بلباسی، متین محمدی، بنیامین حق‌وردی، آوا ارژنگی، امیرعلی موسوی، بهاره گودرزی، کسری کیادی، محمدرضا طالب‌زاده، شبنم فیروزمنش، حنا فتح الهی، دالرام مرادی، میثم سالارکیا و هادی امین دهقان بازیگران این اثر هستند.

در خلاصه داستان اپیزود «نفس» آمده است: با آغاز جنگ تحمیلی سوم و همزمان با بمباران تهران، سیما به همراه امین به دل خیابان‌ها می‌زنند تا گمشده‌ای را پیدا کنند که تنها راه نجات نفس است.

پانته آ قدیریان، آرمین خزائلی، سلنا قلری، پارسا محمدیدر این اثر بازی می‌کنند.

ما هرگز جنگ طلب نبوده‌ایم

در این راستا سیدجواد هاشمی کارگردان اپیزود «کوکی» از سریال «اهل ایران» همزمان با ساخت این اثر در یادداشتی از این روزهای وطن و قصه اپیزودش گفت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«در طول تاریخ، هیچ‌گاه ما ایرانی‌ها جنگ‌طلب نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. ولی همان تاریخ ثابت کرده که در مقابل دشمن و هر وقت به شرایط جنگی و تقابل با زورگو رسیده‌ایم، همیشه ایستادگی کرده‌ایم و به همین دلیل همه دنیا به مواجهه ما ایرانی‌ها با مقوله جنگ، غبطه می‌خورند. ما در جنگ‌ها هیچ‌گاه شروع‌کننده نبودیم، اما همیشه خوب دفاع کرده‌ایم.

«کوکی» روایت‌گر نگاه مظلومانه بچه‌ها به صداهای وحشتناک انفجار و ماجراهای جنگ است؛ هم ترس‌ها و هم نترسیدن‌هایشان. بچه‌هایی که گاهی نمی‌خوابند، چراکه از این صداها نمی‌ترسند. بچه‌هایی که در هنگامه جنگ هم ثابت می‌کنند، زندگی جریان دارد، هر چند خودشان هیچ‌گاه با جنگ عجین نبوده و آن را دوست نداشته‌اند. این اپیزود روایتی از زندگی جاری و ساری کودکان این سرزمین در سایه جنگ است.

زیباترین لحظه از فرآیند تولید اپیزود «کوکی» برای من، لحظه‌ای بود که دشمن به نقطه‌ای در نزدیکی لوکیشن فیلمبرداری ما حمله کرد و بچه‌ها دقیقا در همان لحظه مشغول نقش‌آفرینی در مقابل دوربین بودند؛ از خاطرم محو نمی‌شود وقتی که پدافند مشغول بود و صداهای انفجارهای پیاپی شنیده می‌شد اما کات ندادیم و بچه‌ها هم با همان روحیه، پلان را به پایان رساندند. در پایان همین پلان بود که یکی از بچه‌ها گفت «یاابالفضل». وقتی پرسیدم چرا حین تصویربرداری نگفتی، با شیطنت گفت «ترسیدم کار خراب بشه!» همه بچه‌ها با او خندیدند و من بغض کردم. با خود می‌گفتم ما ایرانیان چقدر عجیب هستیم؛ هیچ‌گاه نترسیده و نخواهیم ترسید.»

سریال «اهل ایران»، محصول جدید مرکز سریال سوره، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان، مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان و محمدرضا منصوری تهیه‌کننده آن است، در ۱۴ قسمت ساخته و تاکنون ۴ اپیزود آن در ۲ موج از پلتفرم شیدا عرضه شده است و پخش آن به صورت هفتگی در روزهای جمعه ادامه دارد.

سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران» هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح در پلتفرم شیدا منتشر خواهد شد.