طاهری: اصحاب فرهنگ و هنر تاثیر گذار در جامعه هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان اصحاب رسانه اظهار کرد: شهرستان رودسر پتاسیل وظرفیت های خوبی در حوزه فرهنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در طول انقلاب با توجه به شرایط کشور (جنگ ،تحریم ها) از لحاظ منابع مالی وانسانی محدودیت های را پشت سر گذاشتم افزود: ریشه همه محدودیت ها این بود که جمهوری اسلامی ایران توانست با تکیه به منبع و بنیان قوی خود جامعه ایرانی را پیش ببرد.

طاهری با اشاره به اینکه سابقه و پیشینه تمدنی ما بیش از اینکه تمدن فیزیکی و کالبدی باشد تمدن فرهنگی است افزود: اساس انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده وهنر هم جدا از فرهنگ نیست بلکه یک ابزار انتقال مفاهیم فرهنگی است که مظلوم واقع شده است.

مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان اضافه کرد :بخش عمده به اقتصاد فرهنگ و هنر برمی‌گردد که اگر به اقتصاد فرهنگ و هنر توجه جدی تر و کارشناسانه تر نگاه شود می توانست اقتصاد این حوزه در اقتصاد کلان کشور ما تاثیر مثبت و جدی داشته باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

طاهری ادامه داد: قاطبه قشر فرهنگ وهنر ما امروزه با مشکلات معیشتی دست پنچه نرم می‌کند که این فقط مختص اصحاب فرهنگ نیست بلکه کارگزاران فرهنگ هم از این مشکلات مبرا نیستند.

وی گفت: بسیاری از مشکلات هنرمندان با گوشت ، پوست آن را درک و لمس میکنیم اما بسیاری از موضوع ها در ید قدرت ما نیست و فقط می‌توانیم به نمایندگی از شما آن را انتقال دهیم.

مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد : نگاه اصلی ما آن گونه که توان و ظرفیت فکری ما اجازه می دهد موضوعات را پیگیری کنیم.

وی به بیمه خبرنگاران وهنرمندان اشاره وگفت :این موضوع قابلیت پیگیری دارد و وطیفه خود می دانیم در مراجع بالا دستی این موضوعات را پیگیری نموده تا مشکلات حل فصل شود.

طاهری با اشاره به اینکه عرصه فرهنگ و هنر عرضه انحصار نیست افزود :باید همه سلایق ،دیدگاهها باید دیده شود و ازآثار هنرمندان استفاده کرد.

مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه اصحاب فرهنگ و هنر تاثیر گذار در جامعه هستند گفت :اگر بخواهیم مشکلات جامعه را حل و مسیر توسعه را از جمیع جهات پیش بگیریم باید به این قشر توجه بیشتری داشته باشیم وحریم آنان را به رسمیت بشناسیم . واین نگاه را نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: اگر امروز با بسیاری مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مواجه هستیم نتیجه نوع نگاه ما است که باید نگاه فراگیر وهمه جانبه داشته باشیم .

طاهری تاکید کرد: یکی از رسالت ما اهمیت و جایگاه اصحاب فرهنگ وهنر در جامعه است و تا جاییکه در توان ما است باید آن را درجامعه تبیین کنیم.