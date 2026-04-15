به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه کرامت با تسلیت و تعزیت ایام شهادت و گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث اخیر که از آنان با عنوان شهدای جنگ رمضان یاد می‌شود، اظهار کرد: برکت خون شهدا زمینه‌ساز استمرار عزت و پیشرفت انقلاب اسلامی است و امید می‌رود این مسیر با نصرت الهی به پیروزی‌های نهایی منتهی شود.



وی با قدردانی از همراهی مجموعه‌های مختلف با آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: طی حدود دو ماه گذشته، به‌ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، عید نوروز و عید فطر، خدمات گسترده‌ای با مشارکت خادمان، خیرین و نهادهای همکار در حرم مطهر ارائه شد که بخش مهمی از آن کمتر اطلاع‌رسانی شده است.



مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت ادامه داد: در ماه مبارک رمضان به‌طور میانگین روزانه دست‌کم ۳۰ هزار نفر از زائران و مجاوران از خدمات پذیرایی حرم شامل غذای گرم، چایخانه‌های حضرت و ایستگاه‌های صلواتی بهره‌مند شدند و این خدمات با همت خادمان و مشارکت مردمی استمرار یافت.



فلاحی با اشاره به شرایط خاص روزهای اخیر و افزایش حجم برنامه‌های مذهبی و اجتماعی در شهر قم گفت: در کنار فضای معنوی حرم مطهر، خادمان آستان مقدس با جدیت بیشتری در عرصه خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران فعال بودند و این روند با اتکا به ظرفیت‌های مردمی ادامه دارد.



وی با اشاره به آغاز برنامه‌های دهه کرامت اظهار کرد: با توجه به هم‌زمانی میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، میلاد امام رضا(ع) و بزرگداشت امامزادگان جلیل‌القدر، آیین‌های دهه کرامت امسال با رویکردی گسترده‌تر و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدماتی در سطح حرم مطهر برگزار خواهد شد.



مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت افزود: در این ایام، برنامه‌هایی از جمله گل‌آرایی ضریح مطهر، آماده‌سازی فضاهای حرم، و فعال‌سازی رسته‌های مختلف خدمتی از جمله دربانی، انتظامات، کفشداری، خدمات سالمندان و بخش‌های رفاهی ویژه زائران در دستور کار قرار دارد.



فلاحی با اشاره به فراخوان خادمان در بخش‌های مختلف خدمتی تصریح کرد: با توجه به افزایش حضور زائران و برگزاری مراسم‌های متعدد، تمامی ظرفیت‌های خادمی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به کار گرفته خواهد شد و تلاش می‌شود خدمت‌رسانی با کیفیت بالاتری انجام شود.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت مواکب در حرم مطهر گفت: طی سال‌های اخیر زیرساخت مناسبی برای حضور مواکب داخلی و خارجی از جمله مواکب ایرانی و عراقی فراهم شده و در دهه کرامت نیز این ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران گسترش خواهد یافت.



مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) همچنین به حوزه رفاهی زائران اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی لازم برای افزایش ظرفیت‌های استراحت و رفاه زائران در مجموعه آستان مقدس انجام شده و خدمات متناسب با نیازهای زائران در این ایام ارائه خواهد شد.



فلاحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات درمانی و بهداشتی حرم مطهر اظهار کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، اورژانس و مدیریت بهداشت آستان مقدس، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی به زائران در ایام دهه کرامت فراهم شده است.



وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان قم تصریح کرد: خدمت به زائران یک مجموعه و منظومه یکپارچه است و تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید در این مسیر با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق نقش‌آفرینی کنند تا خدمات به بهترین شکل ارائه شود.



مدیر عالی حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های قم گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و شهر مقدس قم به‌عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی نیازمند روایت رسانه‌ای دقیق، فاخر و اثرگذار هستند و اصحاب رسانه می‌توانند در معرفی جایگاه این آستان مقدس نقش مهمی ایفا کنند.



فلاحی افزود: قم همواره به‌عنوان شهر علم، تقوا و قیام مورد توجه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و امروز نیز آثار و برکات این جایگاه در همبستگی اجتماعی و حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف قابل مشاهده است.



وی در پایان تأکید کرد: ضروری است با همکاری همه مجموعه‌ها، ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بیش از پیش به جامعه معرفی شود تا نسل‌های مختلف با جایگاه این بانوی کریمه و برکات حضور ایشان در قم آشنایی عمیق‌تری پیدا کنند.