به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی عصر امروز چهارشنبه در نشست مشترک با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اظهار کرد: خوزستان و بصره باید با همکاری متقابل، راهکارهای توسعه صادرات و بهویژه واردات کالاهای اساسی را بررسی و اجرایی کنند.
وی گفت: طبق توافق انجام شده، مقرر شد کالاهای اساسی و اقلام امدادی با هدف تأمین سریعتر نیازهای استان از مسیر بندر امالقصر عراق وارد خوزستان شود.
کاظمنسب الباجی افزود: تلاشهای سرکنسولگری ایران در بصره برای ایجاد فضای همکاری و همدلی میان مردم دو منطقه و نیز هماهنگی در ارسال کمکهای مردمی از سوی عراق به خوزستان، اقدامی ارزشمند و ستودنی است.
همچنین پیش از برگزاری این نشست، معاون اقتصادی استانداری خوزستان و سرکنسول ایران در بصره با حضور در منطقه عین دو اهواز از مؤسسه فرهنگی مرکز المدایی بازدید کردند.
