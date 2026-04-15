۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

واردات کالاهای اساسی از بندر ام‌القصر عراق انجام می‌شود

اهواز - معاون اقتصادی استانداری خوزستان گفت: برای تسریع در تأمین نیازهای استان، واردات کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر ام‌القصر عراق انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظم‌نسب الباجی عصر امروز چهارشنبه در نشست مشترک با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اظهار کرد: خوزستان و بصره باید با همکاری متقابل، راهکارهای توسعه صادرات و به‌ویژه واردات کالاهای اساسی را بررسی و اجرایی کنند.

وی گفت: طبق توافق انجام شده، مقرر شد کالاهای اساسی و اقلام امدادی با هدف تأمین سریع‌تر نیازهای استان از مسیر بندر ام‌القصر عراق وارد خوزستان شود.

کاظم‌نسب الباجی افزود: تلاش‌های سرکنسولگری ایران در بصره برای ایجاد فضای همکاری و همدلی میان مردم دو منطقه و نیز هماهنگی در ارسال کمک‌های مردمی از سوی عراق به خوزستان، اقدامی ارزشمند و ستودنی است.

همچنین پیش از برگزاری این نشست، معاون اقتصادی استانداری خوزستان و سرکنسول ایران در بصره با حضور در منطقه عین دو اهواز از مؤسسه فرهنگی مرکز المدایی بازدید کردند.

کد مطلب 6802002

