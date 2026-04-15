  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

وام ۲۶۶ میلیارد تومانی برای پایداری تولید در بستان آباد

بستان آباد- فرماندار بستان آباد از پرداخت ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات برای پایداری تولید در زمان جنگ تحمیلی سوم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول یعقوبی روز چهارشنبه در جلسه ستاد بحران این شهرستان افزود: این میزان اعتبار برای ۳۸ واحد دامداری و مرغداری پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی برای تامین آرد نانوایی‌ها وجود ندارد ادامه داد: ۱۰۰ تن آرد سهمیه‌ای مازاد در ماه جاری برای نانوایی‌های شهرستان اختصاص داده شده است.

وی دوگانه سوز کردن نانوایی‌های شهرستان را خواستار شد و گفت: ۳۰ واحد نانوایی در این شهرستان دوگانه سوز شده و اعتبارات ویژه‌ای برای دوگانه سوز کردن بقیه نانوایی‌های این شهرستان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6802089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها