وام ۲۶۶ میلیارد تومانی برای پایداری تولید در بستان آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول یعقوبی روز چهارشنبه در جلسه ستاد بحران این شهرستان افزود: این میزان اعتبار برای ۳۸ واحد دامداری و مرغداری پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی برای تامین آرد نانوایی‌ها وجود ندارد ادامه داد: ۱۰۰ تن آرد سهمیه‌ای مازاد در ماه جاری برای نانوایی‌های شهرستان اختصاص داده شده است.

وی دوگانه سوز کردن نانوایی‌های شهرستان را خواستار شد و گفت: ۳۰ واحد نانوایی در این شهرستان دوگانه سوز شده و اعتبارات ویژه‌ای برای دوگانه سوز کردن بقیه نانوایی‌های این شهرستان در نظر گرفته شده است.