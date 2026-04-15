آیت الله فلاحتی: خون شهیدان سیل خروشان بیداری اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی شامگاه چهارشنبه در اجتماع پرشور و حماسی مردم ولایتمدار صومعهسرا که به مناسبت چهل و ششمین شب خونخواهی قائد امت و حمایت از نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار کرد: حضور مستمر، آگاهانه و خروش مقدس مردم دیار صومعهسرا و دیگر آحاد ملت باغیرت ایران عزیز در این چهل و شش شب، حامل پیام روشنی از بصیرت و استقامت برای استکبار جهانی است.
آیتالله فلاحتی با اشاره به استیصال جبهه استکبار در برابر اراده ملتهای مسلمان، بیان کرد: دشمن احمق و کینهتوز بر اساس یک محاسبه کاملاً غلط و مادی، گمان میکرد با حذف فیزیکی و به شهادت رساندن قائد امت و فرماندهان عالیرتبه جبهه حق، میتواند شعلههای بیداری اسلامی و مقاومت را خاموش کند.
وی افزود: دشمنان از سنتهای الهی غافلاند؛ چرا که خون مطهر این شهیدان والامقام، امروز به سیلابی خروشان در سراسر جغرافیای جهان اسلام تبدیل شده است که بنیان سست و پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و هژمونی در حال افول اربابان آمریکاییاش را از ریشه خواهد کند.
اجتماعات مردمی فراتر از عزاداری
امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود، اجتماعات مردمی را فراتر از سوگواریهای مرسوم دانست و تصریح کرد: آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی باید به خوبی درک کنند که این اجتماعات پرشور، تنها یک عزاداری صرف نیست، بلکه رزمایش اقتدار، بیداری و آمادگی عملیاتی سربازان ولایت است.
وی تأکید کرد: خون قائد بزرگ ما، به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند، معادله قدرت و هندسه نظم نوین جهانی را به نفع مستضعفین تغییر داده است.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر اشراف کامل نیروهای مسلح و جبهه مقاومت بر تحرکات دشمن، افزود: امروز جبهه مقاومت، مقتدرتر از هر زمان دیگری، دستبهماشه و با چشمانی باز، تمام تحرکات دشمنان قسمخورده را در منطقه رصد میکند. هیچ جنایتی از حافظه تاریخی و اراده انتقامجویانه این ملت پاک نخواهد شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود، با اشاره به لزوم حفظ وحدت و تبعیت محض از تدابیر ولیامر مسلمین حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، خاطرنشان کرد: به فضل الهی و با تکیه بر قدرت لایزال پروردگار، تاوان سنگین و قطعی این خونهای پاک، زوال و نابودی حتمی صهیونیسم بینالملل و خروج خفتبار و کامل آمریکا از منطقه خواهد بود.
وی گفت: ما پای عهد ناگسستنی خود با شهدا با صلابت ایستادهایم؛ پرچمی که با خون این عزیزان برافراشته شده، هرگز بر زمین نخواهد افتاد و فتح نهایی در این تقابل تمدنی، قطعاً از آن جبهه حق است.
