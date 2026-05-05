به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبداللهیان صبح سه شنبه در جریان بازدید از روند توسعه نیرورسانی در اردبیل، اظهار کرد: ما شرایط خوب و پایداری را در تامین برق مورد نیاز هماستانیها در دومین ماه بهار شاهد هستیم و با توجه به هوای خنک میزان مصرف برق به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: ادامه این روند میتواند به پایداری شبکه برق کمک کند و ما خود را آماده ورود به فصل گرم سال و پیش بار تابستان میکنیم که در این زمینه با برنامهریزیهای انجام شده ۱۴ مگا پروژه اجرا و با همراهی مشترکان برگ پایداری شبکه را میسر خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: برای مشترکان بخش صنعت خانگی تجاری و اداری الگوهای مناسبی تعریف شده تا ما بتوانیم با بهره گیری از این برنامهها، پیش مصرف تابستان را گذر کنیم تا کمترین خاموشیها در سطح استان اتفاق بیفتد.
عبداللهیان بیان کرد: جلوگیری از فعالیت رمزارزهای غیرمجاز، رفع حذف مشترکان غیرمجاز و اجرای طرحهای مقطعی برای کاهش مصرف مشترکان پر مصرف جزو برنامهریزیهای اصلی است که امیدواریم در این زمینه به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: کاهش بار در دو ماه اخیر در استان به ویژه در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده و بین ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش بار انرژی را شاهد هستیم.
عبداللهیان همچنین افزود: در کنار این برنامهریزیها امیدواریم در بخش صنعت نیز با همکاری مدیران واحدهای صنعتی و کارآفرینان بتوانیم به تقویت انرژی پایدار با بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی اقدام لازم را انجام دهیم.
