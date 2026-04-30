انشعابات غیرمجاز برق در اردبیل جمع آوری می شود

ناصر عبداللهیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در راستای اجرای ۱۴ مگاپروژه‌ای که وزارت نیرو برای پایداری شبکه در ایام پیک سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده است، بند نهم این پروژه‌ها به ساماندهی انشعابات غیرمجاز، شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج رمزارز (ماینینگ) غیرقانونی اختصاص دارد. ما امروز در یک اقدام فراگیر با حضور ۱۲۰ نفر از همکاران در قالب ۶۰ تیم عملیاتی، به مکان‌هایی که از پیش شناسایی شده‌اند مراجعه کرده و نسبت به جمع‌آوری انشعابات مستقیم از شبکه و نیز مواردی که در لوازم اندازه‌گیری دستکاری شده، اقدام می‌کنیم.

وی افزود: همان‌طور که مستحضرید، یکی از پارامترهای اصلی پایداری شبکه، کنترل بار آن است. مشترکانی که به صورت بدون‌کنترل و مستقیم از شبکه استفاده می‌کنند (و هیچ کنترلی بر مصرف خود ندارند) بسیار مخرب بوده و عامل اصلی ناپایداری شبکه محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: گاهی نیز شاهد بروز حوادث در لوازم برقی همسایگان این گونه مشترکان هستیم. برای مقابله با این معضل و اصلاح شبکه، بستری فراهم کرده‌ایم تا شهروندان عزیز استان بتوانند چنین مواردی را گزارش دهند.