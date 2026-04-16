به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه فصل هنوز به پایان نرسیده، اما قرارداد برخی بازیکنان باشگاه لخ پوزنان رو به پایان است. از میان بازیکنانی که طی ۳ ماه آینده یا در سال ۲۰۲۷ قراردادشان تمام میشود، یک ترکیب کامل ۱۱ نفره تشکیل داده شده است. در میان آنها نامهایی مانند علی قلیزاده، آنتونیو میلیچ و چند بازیکن دیگر دیده میشود.
سایت «gloswielkopolski» لهستان نوشت: مدیران لخ پوزنان در حال آمادهسازی ترکیب تیم برای چالشهای آینده هستند و باید علاوه بر بازار نقلوانتقالات، وضعیت قراردادهای داخلی باشگاه را نیز بررسی کنند. چرا که قرارداد ۸ بازیکن تنها ۳ ماه دیگر به پایان میرسد. نیمی از این بازیکنان قرضی هستند و ممکن است به باشگاههای اصلی خود بازگردند؛ از جمله پلامن آندریف از فاینورد، تیموتی اوما از اسلاویا پراگ، تائوفیک اسماعیل از گورنیک زابژه و لوئیس پالما از سلتیک.
گرانترین گزینه برای حفظ، همین بازیکن آخر است؛ چراکه بند خرید او حدود ۴ میلیون یورو برآورد شده و در صورت فعال شدن این بند، میتواند به گرانترین خرید تاریخ باشگاه تبدیل شود.
در میان بازیکنانی که قراردادشان در ژوئن ۲۰۲۶ به پایان میرسد، برخی چهرههای باسابقه نیز دیده میشوند؛ از جمله آنتونیو میلیچ، رادوسواف مورافسکی، ماتئوش پروچنیفسکی و علی قلیزاده.
در مورد قلیزاده، به دلیل عملکرد اخیر و همچنین مبلغی که سه سال پیش برای جذب او پرداخت شد (حدود ۱.۸ میلیون یورو)، توجه ویژهای وجود دارد. هواداران باشگاه احتمالاً بیشترین حسرت را در صورت جدایی او خواهند داشت.
همچنین علاوه بر این ۸ بازیکن، چند بازیکن دیگر نیز هستند که قراردادشان در سال ۲۰۲۷ به پایان میرسد.
