۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

قلی زاده در خطر محرومیت از لیگ لهستان

قلی زاده در خطر محرومیت از لیگ لهستان

وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در صورت دریافت کارت زرد دیدار بعدی تیمش در اکستراکلاسا را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که با انجام ۲۹ بازی و کسب ۴۹ امتیاز صدرنشین لیگ اکستراکلاسا لهستان است در هفته سی اُم این مسابقات باید روز یکشنبه ۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۹ رو در روی تیم لژیا ورشو قرار گیرد.

پابلو رودریگز هافبک تیم لخ پوزنان، در دیدار این تیم برابر پگون شچچین کارت زرد دریافت کرد و به دلیل رسیدن به چهار اخطار، دیدار بعدی تیمش در خانه مقابل لژیا ورشو را از دست خواهد داد.

این بازیکن ۲۴ ساله تاکنون در فصل ۲۰۲۵/۲۶ در ۲۴ بازی لیگ به میدان رفته و پیش‌تر نیز در دیدارهایی برابر گورنیک زابژه، کراکوویا و همین بازی اخیر در شچچین کارت زرد گرفته بود.

همچنین در صورت دریافت کارت‌های زرد بعدی، روبرت گومنی، علی قلی‌زاده و لوئیس پالما نیز با خطر محرومیت روبه‌رو خواهند شد.

تنها ۴ هفته تا پایان فصل جاری لیگ لهستان باقی مانده و رقابت‌ها به حساس‌ترین مقطع خود رسیده است. در این شرایط، علی قلی زاده به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم لخ پوزنان نقش مهمی در ترکیب این تیم ایفا می‌کند و از بازیکنان تأثیرگذار در هفته‌های پایانی به شمار می‌رود.

