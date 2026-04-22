قلی زاده در خطر محرومیت از لیگ لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که با انجام ۲۹ بازی و کسب ۴۹ امتیاز صدرنشین لیگ اکستراکلاسا لهستان است در هفته سی اُم این مسابقات باید روز یکشنبه ۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۹ رو در روی تیم لژیا ورشو قرار گیرد.
پابلو رودریگز هافبک تیم لخ پوزنان، در دیدار این تیم برابر پگون شچچین کارت زرد دریافت کرد و به دلیل رسیدن به چهار اخطار، دیدار بعدی تیمش در خانه مقابل لژیا ورشو را از دست خواهد داد.
این بازیکن ۲۴ ساله تاکنون در فصل ۲۰۲۵/۲۶ در ۲۴ بازی لیگ به میدان رفته و پیشتر نیز در دیدارهایی برابر گورنیک زابژه، کراکوویا و همین بازی اخیر در شچچین کارت زرد گرفته بود.
همچنین در صورت دریافت کارتهای زرد بعدی، روبرت گومنی، علی قلیزاده و لوئیس پالما نیز با خطر محرومیت روبهرو خواهند شد.
تنها ۴ هفته تا پایان فصل جاری لیگ لهستان باقی مانده و رقابتها به حساسترین مقطع خود رسیده است. در این شرایط، علی قلی زاده به عنوان یکی از مهرههای کلیدی تیم لخ پوزنان نقش مهمی در ترکیب این تیم ایفا میکند و از بازیکنان تأثیرگذار در هفتههای پایانی به شمار میرود.
