به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان در فاصله دو هفته تا پایان رقابت های اکستراکلاسا در صدر جدول قرار دارد و مدعی اول قهرمانی در لیگ لهستان محسوب می شود. علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در هفته های اخیر توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و یکی از مُهره های تاثیرگذار این تیم محسوب می شود.
سایت «gloswielkopolski» لهستان در این رابطه نوشت: علی قلیزاده با عملکرد درخشان خود در هفتههای اخیر نشان داده است که باشگاه لِخ پوزنان دیگر نباید درباره آینده این بازیکن دچار تردید باشد؛ موضوعی که باعث شده بحث تمدید قرارداد او به یکی از اولویتهای اصلی مدیران این باشگاه تبدیل شود.
در همین زمینه، در بخشی از گزارش این رسانه لهستانی آمده است که جمله معروف «باید برای او بیشتر پرداخت کرد، حتی بیشپرداخت، باید رقبا را شکست داد…» که برگرفته از فیلم «Kiler-ów ۲-óch» است، بهخوبی شرایط فعلی قلیزاده در لِخ پوزنان را توصیف میکند.
علی قلیزاده در فصل بهار نمایشهای تاثیرگذاری داشته و همین موضوع باعث شده تصمیمگیری درباره ادامه همکاری با او بهطور جدی در دستور کار باشگاه قرار گیرد. این در حالی است که پیش از این، تردیدهایی نسبت به تمدید قرارداد این بازیکن به دلیل سن و میزان دقایق بازی او مطرح شده بود.
قرارداد قلیزاده با لِخ پوزنان در ماه ژوئن به پایان میرسد، اما او در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شده و با ثبت ۴ گل و ۴ پاس گل نقش مهمی در نتایج و صعود تیم به صدر جدول ایفا کرده است.
همچنین رسانههای ورزشی لهستان از او بهعنوان یکی از عوامل اصلی بازگشت لِخ به کورس قهرمانی یاد کرده و عملکردش را در سطح بسیار بالایی توصیف کردهاند.
در همین راستا، سرمربی لِخ پوزنان نیز با حمایت از ادامه حضور این بازیکن اظهار داشته است که مذاکرات برای تمدید قرارداد آغاز شده و او امیدوار است قلیزاده در تیم باقی بماند. وی تأکید کرده است که این بازیکن در بهترین فرم خود از زمان حضور در باشگاه قرار دارد.
اکنون با توجه به شرایط موجود، آینده علی قلیزاده در لِخ پوزنان به یکی از موضوعات مهم تابستانی این باشگاه تبدیل شده و مدیران باید تصمیم نهایی را درباره تمدید قرارداد یا جدایی احتمالی او اتخاذ کنند.
