رسانه لهستانی: قلی زاده چهره برجسته لخ پوزنان مقابل لژیا بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و لژیا ورشو در هفته سی اُم اکستراکلاسا لهستان شامگاه یکشنبه ۶ اردیبهشت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۴ بر صفر تیم لخ پوزنان به پایان رسید و علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت موفق شد در دقیقه ۳ گل اول تیمش را به ثمر برساند.

سایت «supersport» لهستان در تمجید از قلی زاده نوشت: تیم فوتبال لخ پوزنان در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته لیگ لهستان موفق شد در اکلاسیکوی این رقابت‌ها، حریف سنتی خود لژیا ورشو را با نتیجه قاطع ۴ بر صفر شکست دهد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکم‌تر کند.

در این دیدار، علی قلی‌زاده ستاره ایرانی لخ نقش پررنگی در برتری تیمش ایفا کرد و با عملکردی درخشان، موتور محرک صدرنشین لیگ بود. در کنار او، کاپیتان تیم میکائیل ایشاک نیز با به ثمر رساندن دو گل، شب فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشت.

بازی با برتری محسوس لخ آغاز شد و این تیم با ارائه فوتبالی سریع، خلاقانه و هجومی، از همان دقایق ابتدایی بر جریان مسابقه مسلط شد. نخستین گل مسابقه با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه توسط قلی‌زاده به ثمر رسید؛ ضربه‌ای دقیق با پای چپ که دروازه‌بان لژیا را کاملاً غافلگیر کرد.

در ادامه، اخراج یکی از بازیکنان لژیا پس از بازبینی صحنه توسط VAR، کار را برای تیم میهمان دشوارتر کرد. پس از این اتفاق، لخ کنترل کامل بازی را در اختیار گرفت و علاوه بر دو گل ایشاک، یک گل دیگر نیز توسط میخاو گورگول به ثمر رسید تا برتری میزبان تکمیل شود.

قلی‌زاده نیز بار دیگر با حرکات تکنیکی و بازی خلاقانه خود، خط دفاعی لژیا را به شدت آزار داد و یکی از چهره‌های برجسته میدان بود.

این پیروزی، بهترین برد تاریخ له‌خ برابر لژیا محسوب می‌شود و در عین حال، به روند ۱۰ بازی بدون شکست تیم ورشو پایان داد.