به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان روز یکشنبه در دیداری بسیار مهم به مصاف لژیا ورشو می‌رود؛ تیمی که در ۱۰ بازی اخیر خود شکست‌ناپذیر بوده است. پیروزی احتمالی در این مسابقه می‌تواند گام بزرگی برای لخ در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی باشد. این بازی برای تیم پایتخت‌نشین نیز اهمیت زیادی دارد، چرا که پنج هفته مانده به پایان فصل، همچنان درگیر نبرد برای بقاست.

هرچند در تقابل‌های لخ و لژیا (به‌جز چند استثنا) معمولاً گل‌های زیادی به ثمر نمی‌رسد، اما در ترکیب لخ بازیکنانی حضور دارند که سابقه گلزنی مقابل این تیم را دارند.

سایت «sportowy-poznan» لهستان در این رابطه نوشت: دیدار روز یکشنبه لخ پوزنان و لژیا ورشو، تقابل دو تیم با سبک‌های کاملاً متفاوت است. لخ با خط حمله‌ای قدرتمند و باکیفیت وارد میدان می‌شود؛ تیمی که در ۱۰ بازی اخیر خود ۲۱ گل به ثمر رسانده است. در مقابل، لژیا تیمی عمل‌گراست که در ۸ بازی از ۱۰ دیدار اخیر خود بیش از یک گل دریافت نکرده است.

با وجود تفاوت در سبک بازی، هر دو تیم از فرم بسیار خوبی برخوردارند. در واقع، این دو تیم در ۱۰ هفته اخیر لیگ، بیشترین امتیاز را در میان تیم‌های اکستراکلاسا کسب کرده‌اند. بنابراین این دیدار، یک جدال تمام‌عیار و سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ هم برای لخ که به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است و هم برای لژیا که برای بقا می‌جنگد.

در ترکیب فعلی لخ پوزنان چهار بازیکن حضور دارند که سابقه گلزنی مقابل لژیا ورشو را دارند. میکائل ایشاک و علی قلی‌زاده هر کدام دو بار موفق به گلزنی برابر این تیم شده‌اند.

کاپیتان لخ نخستین گل خود را در پاییز ۲۰۲۱ به ثمر رساند؛ زمانی که با ضربه‌ای دقیق پس از ارسال پدرو ربوچو، پیروزی تیمش را در ورزشگاه لژیا رقم زد. علی قلی‌زاده نیز در دیداری به‌یادماندنی در ماه مه سال گذشته، با گلی در دقیقه ۷۸ باعث پیروزی تیمش شد.

این دو بازیکن در دیدار نوامبر ۲۰۲۴ که با برتری ۵ بر ۲ لخ به پایان رسید نیز گلزنی کردند. در آن بازی، قلی‌زاده با شوتی فنی گل اول را به ثمر رساند و ایشاک با استفاده از پاس دقیق ژوئل پریرا گل چهارم تیمش را وارد دروازه کرد. در همان مسابقه، آنتونی کوزوبال نیز موفق به گلزنی شد و به جمع بازیکنانی پیوست که برابر لژیا آمار خوبی دارند.

چهارمین بازیکن، ژوئل پریرا است که در ماه مه ۲۰۲۴ با شوتی زیبا از پشت محوطه جریمه گلزنی کرد. حال باید دید آیا یکی از این بازیکنان می‌تواند در دیدار پیش‌رو نیز آمار گلزنی خود را افزایش دهد یا خیر.